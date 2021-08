הפנטגון נפתח מחדש, כוחות הביטחון נמצאים בזירת הירי הסמוכה

דיווחים בארצות הברית: הפנטגון ננעל בעקבות דיווחים על ירי בתחנת האוטובוסים והמטרו שסמוכה אליו. האירוע התרחש ברציף תחבורה ציבורית שמהווה כניסה מרכזית לפנטגון ואלפי אנשים עוברים בו מדי יום. מספר קווי אוטובוס באזור חולפים בו. על פי הדיווחים, היורה נורה, ולא הצליח להיכנס לבניין. שוטר נפצע במהלך התקרית.

בהודעת הפנטגון נכתב כי המתקן נסגר עקב "פעילות משטרתית".

שר ההגנה האמריקאי לויד אוסטין לא נכח בפנטגון בעת תקרית הירי. לדברי גורם ביטחוני בארצות הברית, אוסטין ויושב ראש המטות המשולבים מארק מילי נפגשו עם הנשיא ג'ו ביידן בעת שהתקרית התרחשה.

NOW - Pentagon on lockdown over reported shooting outside. pic.twitter.com/uPc4gpF7KW

הפנטגון נפתח מחדש, אך הכניסה למטרו נותרה סגורה. לדברי דוברות הפנטגון, זירת האירוע מאובטחת, ומדובר ב"זירת פשע פעילה".

The Pentagon has lifted the lock down and has reopened. Corridor 2 and the Metro entrance remains closed. Corridor 3 is open for pedestrian traffic.