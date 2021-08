המחקרים שמאחורי החדשות מאחורי הכותרות הכלכליות הגדולות מסתתר לא פעם עולם רחב של מחקרים אקדמיים מרתקים, שמרבית הציבור לא מודע אליהם. הטור שלנו מחבר בין האירועים האקטואליים למחקרים אקדמיים. באמצעות הטור נבקש להנגיש את המידע המחקרי הרלוונטי למנהלים, רגולטורים וכל מי שניהול, שוק ההון וכלכלה מעניינים אותו, והכול בשפה בהירה ומתומצתת. מי שירצה להרחיב את היריעה ולצלול למחקרים עצמם, יוכל לעשות זאת דרך הרפרנס שמצורף בסוף הטור. פרופ' דן עמירם, רו"ח, סגן הדקאן בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב, וד"ר ארי אחיעז מאותה פקולטה, הם מומחים לשוקי הון, פיננסים וחדשנות, ויובילו את הטור בצירוף חוקרים מתחומים נוספים מפעם לפעם על פי העניין. היום הם מארחים את פרופ' שרון טוקר, מומחית ללחץ ושחיקה בעבודה

כולנו ראינו כיצד אחת המתעמלות המעוטרות בהיסטוריה של הספורט, סימון ביילס, לקחה פסק זמן באמצע התחרות הקבוצתית באולימפיאדת טוקיו וויתרה על חלק משמעותי מהאתגרים, במטרה לשמור על בריאותה הפיזית והנפשית ועל כשירותה כמתעמלת. כמו ביילס, גם מנהלים בכירים בחברות, ובעיקר מנכ"לים, חשופים לעין הציבור והתקשורת, נתונים לגורמי לחץ רבים, פועלים בתנאי אי-ודאות וחווים אירועים משמעותיים באופן כמעט יומיומי. מהו המחיר הבריאותי והנפשי שמשלמים מנכ"לים על החשיפה לאירועים משמעותיים (לדוגמה מיזוגים ורכישות) וכיצד הם מתמודדים עם תחושות אלו? בטור זה אנו סוקרים מחקר שהתמקד במנכ"לים ובדק את ההשפעה על תוחלת חייהם ועל סימני הזדקנות מוקדמת.

מנהלים צעירים נלחצים יותר

תפקיד המנכ"ל הוא אחד התפקידים המורכבים והמגוונים בארגון. ממחקר שערכו פורטר ונוריה (2018) בקרב מנכ"לים אמריקאים עולה כי הם מקדישים 25% מזמנם לניהול אנשים, 25% לסקירת ביצועי היחידות הארגוניות השונות, 16% לתרבות הארגונית ו-21% לאסטרטגיה הארגונית. אירועים חריגים כמו משברים ארגוניים, מיזוגים ורכישות זוכים רק ל-5% מהזמן, אולם מחקר חדש מציע כי ה"מחיר" הבריאותי של אירועים אלה גבוה.

במחקר שפורסם לאחרונה (בורגשולטה ושות', 2021), החוקרים בחנו כיצד אירועים משמעותיים בחיי החברה משפיעים על תוחלת החיים ועל סימני הזדקנות מוקדמת של כ-1,600 מנכ"לים בחברות ציבוריות גדולות בארה"ב. מהמחקר עולה שעבור מנכ"לים שחוו משבר בתעשייה (ירידה של כ-30% בשווי החברות) וגם עבור מנכ"לים שלא קיבלו הגנה רגולטורית מפני השתלטות עוינת, תוחלת החיים הייתה נמוכה בכשנתיים באופן מובהק. כמו כן, ניתוח מבוסס בינה מלאכותית שסקר את השינויים בתמונות המנכ"לים לאורך זמן, מצא כי מנכ"לים שחוו משבר בשוק נראים מבוגרים בכשנה מאשר מנכ"לים שלא חוו משבר.

אכן, בעשורים האחרונים נערכו לא מעט מחקרים המצביעים על קשר בין אירועי חיים שונים הנחווים בעוצמה גבוהה לבין תחלואה ותמותה. ככל שהאירוע נחווה כשלילי ומזיק ונמשך זמן רב יותר, כך הגוף מגיב בעוצמה רבה ותהליכי ההזדקנות מואצים. בין היתר, הדבר בא לידי ביטוי בהזדקנות מוקדמת של התאים בגוף כתוצאה מקיצור טלומרים (רצפי DNA החוזרים על עצמם, בהתאם לוורהובן ושות', 2015).

יש להדגיש שלא כל אדם הנושא בתפקיד ניהולי מושפע מגורמי הלחץ במידה שווה, ויש גורמים שעשויים למתן את חוויית הלחץ בקרב מנהלים. לפי מחקר אחד (שרמן ושות', 2012), בקרב מנהלים בכירים יותר דווקא רמת הקורטיזול בדם (הורמון המופרש בתגובה למצב מאיים) נמוכה מאשר בקרב מנהלים זוטרים יותר. לפי מחקר נוסף (מוהר ווולפרם, 2010), ליכולת לצפות מראש את המשימות ואת היעדים העומדים בפני המנהל וכן לתמיכה הסביבתית שהמנהל זוכה לה יכולות להיות השפעה ממתנת על תגובות הלחץ.

פרופ' דן עמירם / צילום: יח''צ

אירוע טראומתי משנה את סט הערכים

מחקר אחר (צ'ן ושות', 2020) מדגים עד כמה חשובות הפעולות הפרואקטיביות שנוקט המנכ"ל בתגובה לאירועי קיצון. החוקרים בחנו כיצד מנכ"לים מתמודדים עם מוות של אחד הדירקטורים בחברה שהם מנהלים. הם מצאו שבקרב מנכ"לים שחוו מוות של עמית קרוב, במיוחד אם הדירקטור מונה במהלך כהונתם או אם המוות היה פתאומי, הייתה עלייה משמעותית בהתנהגות החברתית והאחריות התאגידית של החברה. כלומר המנכ"לים שינו את סט הערכים שלהם בעקבות אותו אירוע טראומטי.

ד''ר ארי אחיעז / צילום: יח''צ

לאירועי חיים קיצוניים (חיוביים ושליליים כאחד) עשויה להיות השפעה הן על החברה והן על בריאות העומדים בראשה. עם זאת, לסגנון ההתמודדות של המנכ"ל חשיבות מכרעת. אופן ההתמודדות של סימון ביילס עם המשבר שאליו נקלעה, שאופיין בשקיפות מלאה והודאה בקושי ובצורך לקבל תמיכה, אפשרו לה לצבור כוחות מחודשים, להוריד את רמת הציפיות מעצמה (באמצעות בחירה בתרגיל עם סיומת מאתגרת פחות) ולצלוח את האתגר בהצלחה (עם מדליית ארד). כמוה, גם מנהלים ומנהלות בכירים הם בסופו של דבר בני אנוש. היכולת להודות בקושי, לשקף אותו לאחרים ולהוריד את סף הציפיות מעצמם בעת משבר עשויה להתגלות כמצילת חיים (או לפחות ככזו שחוסכת מעט בשכר הטרחה של מנתחים פלסטיים עתידיים).

פרופ' דן עמירם הוא סגן הדקאן בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת ת"א; מופקד על הקתדרה לשוקי הון ומוסדות פיננסים, ומנהל המכון למחקר בעסקים בישראל; משמש כדירקטור בבנק מרכנתיל ויו"ר הוועדה המייעצת לבקרה פנימית של האו"ם

ד"ר ארי אחיעז הוא מרצה באותה פקולטה, בתחומים הקשורים לשוק ההון, למימון חברות ולפינטק; מנהל את מכון חוגג לחקר יישומי הבלוקצ'יין

פרופ' שרון טוקר, מהפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב, היא מומחית ללחץ ושחיקה בעבודה וראשת ההתמחות במינהל מערכות בריאות. טוקר פעילה בכמה ועדות לאומיות להפחתת השלכות לחצי עבודה

Borgschulte, M., Guenzel, M., Liu, C., & Malmendier, U. (2021). CEO Stress, Aging, and Death (No. w28550). National Bureau of Economic Research

Chen, G., Crossland, C., & Huang, S. (2020). That could have been me: Director deaths, CEO mortality salience, and corporate prosocial behavior. Management Science , 66 (7), 3142-3161

Mohr, G., & Wolfram, H. J. (2010). Stress among managers: The importance of dynamic tasks, predictability, and social support in unpredictable times. Journal of Occupational Health Psychology , 15 (2), 167

Porter, M. E., & Nohria, N. (2018). How CEOs manage time. Harvard Business Review , 96 (4), 42-51

Sherman, G. D., Lee, J. J., Cuddy, A. J., Renshon, J., Oveis, C., Gross, J. J., & Lerner, J. S. (2012). Leadership is associated with lower levels of stress. Proceedings of the National Academy of Sciences , 109 (44), 17903-17907

Verhoeven, J. E., van Oppen, P., Puterman, E., Elzinga, B., & Penninx, B. W. (2015). The association of early and recent psychosocial life stress with leukocyte telomere length. Psychosomatic medicine , 77 (8), 882-891.