אלון מאסק: עובדים על רובוט דמוי אדם שיילך במקומנו למכולת

מנכ"ל טסלה, אלון מאסק, אומר שהחברה שלו עובדת על "Optimus" - רובוט אנושי והיא תשחרר אב טיפוס "מתישהו בשנה הבאה". ההכרזה הזו פורסמה במסגרת "AI Day" של החברה, סדרת שיחות טכנולוגיות בהנחיית טסלה בקליפורניה לגיוס כישרונות של למידת מכונה.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59