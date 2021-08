האיחוד האירופי השיב את ישראל לרשימת המדינות המסוכנות מבחינת תחלואת קורונה, ארבעה חודשים אחרי שהמדינה הוסרה מהרשימה. ביחד עם ישראל יצטרפו מחדש לרשימה, המתבססת על שיעורי תחלואה לאורך זמן, גם ארה"ב, קוסובו, מונטנגרו, לבנון וצפון מקדוניה. בניגוד לעבר, מדווחת סוכנות הידיעות "רויטרס" הערב (ב'), הכניסה לרשימה לא תמנע כניסת תיירים למדינות האיחוד, מכיוון שהארגון אימץ המלצות עדכניות לאפשר כניסה למטרות תיירות של מי שחוסנו באמצעות חיסונים המוכרים במערב.

ההחלטה על הכנסת ישראל התקבלה בסוף השבוע ופורסמה היום על ידי נציבות האיחוד, על רקע העובדה ששיעור התחלואה בארץ גבוה פי שמונה מזה שבאיחוד. לפי הדיווח ב"רויטרס", המשמעות של כניסה לרשימה תהיה הגבלות וחובת בידוד רק על תיירים ונוסעים לא-מחוסנים שיגיעו מישראל או מארה"ב, ולא איסור גורף על כניסתם. מדינות אירופה חופשיות לאמץ או לדחות את המדיניות שאומצה על ידי האיחוד, ולפי הערכות כמה מהן יתעלמו ממנה, בשל ההשלכה הצפויה על התיירות. איטליה, למשל, רשמה התאוששות במגזר התיירות בעקבות זרם התיירים האמריקאים בקיץ הנוכחי.

#COVID19: 🇪🇺 @EUCouncil removes Israel, Kosovo, Lebanon, Montenegro, the Republic of North Macedonia, and the US from the list of countries and entities/territorial authorities for which travel restrictions should be lifted.

