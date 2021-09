אני אוהבת טעויות. אני אוהבת התחלות חדשות. השילוב בין רשימת טעויות טובה שאני מכירה בהן, לבין שנה חדשה, משמח אותי ומפיח בי אופטימיות. כי בעצם ההכרה בטעויות טמון גרעין הפתרון. והשנה החדשה? היא הזדמנות לנסות ולתקן.

מה שמדהים בטעויות שאמנה כאן הוא שלאורך הדרך ניסו להסביר לי, ללמד, לכוון. אבל אני? אטמתי אוזניים. אוהבת את הטעויות שלי טריות מיד ראשונה.

אז הנה הן, שבע הטעויות הנבחרות שעשיתי בדרך היזמית שלי:

1. רעיון מגניב זה העיקר

באמת חשבתי שמספיק רעיון מגניב, לא עלה בדעתי שצריך מודל עסקי. מודל עסקי? מה אני, חנות מכולת? כשהמוצר המדהים שלנו יגיע לעשרות מיליוני משתמשים, המודל העסקי יכתוב את עצמו.

2. לגייס משקיעים זה קל

חשבתי שמספיק שאציג למשקיעים עם אש בעיניים רעיון מדהים, והופ - הכסף בבנק. חמושה בסיפור עסקי נדיר שכמותו לא נשמע ובבלייזר שקניתי בזארה, אשב בחדר הישיבות המפונפן של ה-VC, והמשקיעים יסתירו את הרעד בידיים מתחת לשולחן, הידיים שרוצות לבצע כבר את ההעברה הבנקאית לפני שקרן אחרת תעשה את זה. הרי לא בכל יום הם רואים יזמת! אישה!!! שרוצה לשנות את העולם!!!

3. הלקוחות לא תמיד מבינים מה הם רוצים

לקוחות אמרו מה הם רוצים לקנות, ואני מכרתי להם את מה שיש לי. לקוחות - מה הם כבר יודעים? הם בסך-הכול, ובכן, לקוחות... אני לא מוכרת להם מוצר, אני מוכרת להם חזון. אז למה הם מתעקשים לבלבל לי את המוח עם הצרכים שלהם?

4. לא צריך לחפור לעומק

סיפקתי ללקוחות את מה שהם רוצים בלי להבין לעומק מה הם צריכים - זאת באמת אחת הטעויות החביבות עליי. הלקוחות השקיעו בי מזמנם ורצו לספר לי בפרוטרוט מה הם רוצים לעשות עם המוצר שלנו ואיך בדיוק הוא ישרת אותם. לא טרחתי לזקק את המסרים החבויים מתחת כדי לעשות מיפוי צרכים עמוק ולהשתפר.

5. אסור לוותר אף פעם

חשבתי שנחישות פירושה לעשות את אותה טעות לאורך הרבה זמן - לקחתי לאקסטרים את האמרה המיוחסת לאיינשטיין ולפיה טמטום זה לחזור על אותו הדבר ולצפות לתוצאה שונה, ולמדתי בדרך הקשה שנחישות אמיתית היא לא להמשיך באותו נתיב בלי לבדוק את הנקודות העיוורות שלך, כי אם לבדוק בשבע עיניים ולתקף את הנחות המוצא הבסיסיות העומדות בליבו של המיזם.

6. הנוסחה של גידול ברווחים היא פשוטה

לא הבנתי את הקשר בין מכירות לסקייל - יש מוצר, יש לקוחות, פשוט נכפיל את אמצעי הייצור ונמכור עוד, לא? לא ממש. למכירה יש מחיר, ואם קצב המכירות לא גדל יותר מהר מהמחיר - העסק מדמם מזומנים.

7. סטארט-אפ זה לא חנות מכולת

לא חשבתי שצריך להבין בניהול תזרים. לא עשיתי הבחנה בין הכנסות, מכירות לרווח. עד שלא התחלתי לנהל תזרים שכולל התחשבות בפרמטרים כמו קצב כניסה של תקבולים, עונתיות, הוצאות עתידיות ועוד - לא הבנתי מה זה ניהול עסק. וגם סטארט-אפ הוא עסק.

האם תיקון הטעויות האלה יוביל אותי להיות היזמת שאני רוצה להיות? אני רוצה לחשוב ככה. אגב, קריאה יסודית במדורי הכלכלה מגלה שיש לא מעט חברות שגייסו המון כסף, ועדיין יכולות לרשום על שמן חלק מהטעויות האלה. מה שאומר שאין נוסחה, וכנראה שתיקון הטעויות הוא לא ערובה לאקזיט של מיליונים. מצד שני, הוא כנראה יגדיל את הסיכויים לעסק או מיזם מצליחים.

השנה אני מאחלת לעצמי - ולכולם - לעשות טעויות חדשות לגמרי. רק ככה יודעים שמתקדמים.

הכותבת היא יזמת והבעלים של Vikki ו Out of the Docs ו Connectome