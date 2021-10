חלק מהמשתמשים בפלטפורמת הלוואות הקריפטו "קומפאונד" (Compound) קיבלו ביום רביעי האחרון כמעט 90.1 מיליון דולר במטבעות קריפטו בעקבות באג בעדכון של הפלטפורמה. כעת, מייסד קומפאונד מבקש (וגם מאיים) ממי שקיבל מטבעות COMP, להחזיר אותן לחברה.

"אם קיבלתם כמות גדולה ולא נכונה של COMP בשל השגיאה בפרוטוקל של קומפאונד: בבקשה תחזירו את זה. תשאירו לעצמם 10%. אחרת, זה ידווח ל-IRS (רשות המסים האמריקאית), והפרטים של רובכם יחשפו", צייץ אמש רוברט לסנר. בהמשך לסנר חזר בו מהאיום לחשוף את פרטי המשתמשים.

If you received a large, incorrect amount of COMP from the Compound protocol error:

Please return it to the Compound Timelock (0x6d903f6003cca6255D85CcA4D3B5E5146dC33925). Keep 10% as a white-hat.

Otherwise, it's being reported as income to the IRS, and most of you are doxxed.