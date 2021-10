חברת הטיפול בסרטן אלפא תאו (Alpha TAU) הישראלית, אשר מועמדת למיזוג לחברת SPAC בנאסד"ק, הודיעה במהלך סוף השבוע על קבלת אישור Breakthrough Technology מה-FDA (מינהל המזון והתרופות של ארה"ב), למוצר שלה בתחום סרטן המוח מסוג גליובלסטומה.

אלפא תאו פיתחה שיטה חדשה להקרנות לסרטן, אשר להערכתה תפתור חלק מן הבעיות ותופעות הלוואי בהקרנות הקיימות היום, וכך תוכל לשמש כטיפול לסוגים רבים של סרטן. מסלול Breakthrough משמעותו הכרה של ה-FDA בצורך הרב במוצרים חדשים בתחום שבו מטפלת החברה ובפוטנציאל של המוצר לטפל בבעיה. לכן ה-FDA מסכים לקצר את מסלול הניסויים ולתת לחברה עדיפות בבדיקת התוצאות, הקלות שעשויות לקצר את תהליך הניסויים הקליניים.

חברות SPAC הן חברות ללא פעילות, שמגייסות כסף מהציבור במטרה למזג חברה קיימת תוך פרק זמן מוקצב מראש. חברת ה-SPAC שאליה מתמזגת אלפא תאו היא Healthcare Capital Corp, חברת SPAC אמריקאית שהונפקה בינואר האחרון, וגייסה 275 מיליון דולר. בין המשקיעות ב-SPAC הייתה בין היתר חברת כלל ביטוח. בעת הגיוס מסרה החברה כי בכוונתה להשקיע בחברה ישראלית בתחום הבריאות הדיגיטלית או בחברת רפואה מרחוק עם עדיפות לחברה בעלת הכנסות.

עסקת המיזוג מגלמת לאלפא תאו שווי של קרוב למיליארד דולר. עם ההכרזה על המיזוג הצפוי דיווח ה-SPAC על גיוס של 92 מיליון דולר בגיוס פרטי (PIPE) המגלם לאלפא תאו לבדה שווי של 600 מיליון דולר לפני כסף. השלמת העסקה צפויה בסוף 2021.

לחברה כבר יש אישור Breakthrough אחד

אלפא תאו עדיין אינה בעלת הכנסות, ועדיין תלויה במסלול הניסויים הקליניים שלה כדי להגיע לשוק, אך למרות השינוי הקטן באסטרטגיה, מניית ה-SPAC עלתה עם ההכרזה על המיזוג. תחום הסרטן נחשב היום לתחום חם מאוד בנאסד"ק, בעיקר עבור חברות המביאות גישות חדשות לגמרי לטיפול בסרטן.

לאלפא תאו כבר יש אישור Breakthrough אחד, שהתקבל ביוני, לטיפול בסרטן מסוג Squamous Cell Carcinoma of the skin and oral cavity (סרטן תאי קשקש בעור ובחלל הפה). זהו התחום שבו החברה מתקדמת ביותר, והיא אמורה להתחיל ניסוי קליני רב-מרכזי בטווח השנה הקרובה.

ב-2019 דיווחה על תוצאות טובות מניסוי קליני בהתוויה זו. אצל 78% מתוך 28 מטופלים הגידולים נעלמו לחלוטין. 61% מהחולים עברו לפני כן טיפול אחר כלשהו, שנכשל. מדובר בניסוי שלב I בסרטן, שבו לא נהוגה השוואה לקבוצת ביקורת, אך התוצאות נראות מרשימות יחסית לתחום.

"רסיסי" קרינה המוחדרים לתוך הגידול

אלפא תאו הוקמה מחדש ב-2016 אחרי שפעילותה הוקפאה בעבר בשל חיכוכים בין בעלי המניות, והיא מנוהלת על ידי עוזי סופר, שהיה בעבר גם מנכ"ל חברת בריינסוויי. הטכנולוגיה פותחה על ידי חוקרי אוניברסיטת תל אביב פרופ' יצחק קלסון ופרופ' יונה קיסרי.

החברה פיתחה מעין "רסיסי" קרינה המוחדרים לתוך הגידול. כל מקור קרינה כזה מכיל איזוטופ אשר מתפרק לאטומים פולטי אלפא. אטומים אלו יכולים לנוע בתוך הגידול למרחק של כמה מילימטרים לפני שהם פולטים את חלקיק האלפא העוצמתי (אך קצר-הטווח), וכך בכל זאת מקבלים טווח השפעה סביר לקרינת האלפא. ניתן לפזר את הרסיסים בתוך הגידול כך שהקרינה תשפיע על כולו, אך לא מעבר לו.

על פי אתר IVC, החברה גייסה לפני פרסום המידע על מיזוג כ-80 מיליון דולר. בסבב השני שלה, ב-2018, השתתפה קרן שביט קפיטל הנוטה להשקיע בחברות שעומדות להנפיק בבורסות זרות, עדות לכך שהיא נערכה להנפקה כבר אז.

משקיעים נוספים הם OurCrowd, משקיעים פרטיים ביניהם סר רונלד כהן ואלן פטריקוף, מייסדי אייפקס פרטנרס, קרן Dynamic Loop Capital, האוורד סטרלינג ממייסדי קרן הון הסיכון ניצנים, משקיע הביומד מורי בלומנפלד, וכן מדיסון ונצ'רס, זרוע ההון סיכון של מדיסון פארמה, חברת שיווק התרופות הישראלית.

אלפא תאו

תחום עיסוק: פיתחה טכנולוגיית הקרנות חדשה לטיפול במגוון סוגי סרטן

היסטוריה: הוקמה על ידי מדענים מאוניברסיטת תל אביב, בהשקעה של קבוצת משקיעים פרטיים, אך פעילותה הוקפאה והיא חודשה ב־2016 על ידי עוזי סופר

נתונים: גייסה 80 מיליון דולר לפני ההודעה על עסקת המיזוג ו־92 מיליון

דולר בגיוס פרטי כחלק מעסקת המיזוג, שמעניקה לחברה הממוזגת שווי של כמיליארד דולר

עוד משהו: החברה עומדת להיכנס לניסוי קליני רב־מרכזי