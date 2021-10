להתמודד עם עולם עסקי משתנה: שיטת OKR מניעה ארגונים קדימה

הכתבה בשיתוף AL Consultants

תהליך התהוות וצמיחה של חברה מסחרית הוא דבר מרתק: זה מתחיל לא פעם מרעיון כללי לחלוטין, ומתפתח למשהו גדול, משמעותי, עצום - ארגון של עשרות ומאות עובדים, עם חטיבות, אגפים, צוותים ומה לא. מצד אחד, מדהים לראות "מכונה" כזו נוצרת ומתקדמת; מצד שני, ישנם הרבה מאוד אתגרים בתהליך התהוות שכזה. אתגרים שלא תמיד פשוט לנצח.

ניקח לדוגמה חברת סטארט-אפ שכבר נמצאת בשלבים מתקדמים של התפתחותה: חברה גלובלית עם 250 עובדים, שצומחת במהירות עצומה. אלא שבמהלך ה"ריצה" המטורפת הזו קדימה, קברניטיה הבינו שמשהו לא פועל כמו שצריך; שיש אי-סדר בדרך שבה הם עובדים - מהמנכ"ל ועד לשדרת העובדים.

AL Consultants, חברת ייעוץ ארגוני גלובאלית, לקחה לידיה את המשימה לעשות סדר בסטארט-אפ המדובר, ובעיקר לדאוג שהחטיבות השונות של החברה - החלקים השונים במכונה - מהעובד הבכיר ביותר ועד לזוטר יעבדו בסינרגיה.

"התחלנו בניתוח ובבחינה של מבנה החברה ושל הפעילות היומיומית שלה, זאת על מנת להתאים עבור הארגון כולו את שיטת העבודה המיטבית", מסבירה מורן ג'ובני-לרה, מנהלת יחידת ה OKR ב-AL Consultants. "תוך כדי כך הבנו שיש קושי בתקשורת בין ההנהלה הבכירה לבין המנכ"ל: הוא 'מנחית' עליהם יעדים שלא מחוברים למציאות בשטח, כך שכבר בתחילת הדרך אותם יעדים נידונו לכישלון".

מורן ג'ובני-לרה, מנהלת יחידת ה-OKR ב-AL Consultants / צילום: רוני קאופמן

"כשבחברה פנו אלינו, הם ביקשו להטמיע בארגון את שיטת OKR - Objectives and Key Result - שנחשבת שיטה מצוינת למדידת יעדים, וזה בדיוק מה שהם חיפשו. הבעיה הייתה שהעובדים בארגון כבר היו מותשים מהצבת היעדים כפי שנעשתה עד לאותו רגע; הם נמצאו בעמדת התנגדות כל כך חזקה, עד שעבורם ה־OKR נתפסה כעוד "שוט" שמפעיל המנכ"ל נגדם".

ג'ובני-לרה מספרת כי בשל המצב המתואר החליטו ב-AL Consultants כי בתחילת הדרך יבוצע פיילוט שבו תוטמע השיטה רק בקרב חברי ההנהלה הבכירה. וזה עבד. "עד מהרה הגדרנו יעדים ושגרות עבודה, דאגנו לשקיפות מוחלטת, כפי שמעודדת שיטת ה- OKR בכל שלב בעבודה, שמנו דגש על סנכרון בין חברי ההנהלה והבטחנו שהמנכ"ל ימשיך להוביל את הספינה קדימה.

"זה מהלך שהפיל אסימונים רבים. הוא הביא להקפאת חלק מהפרויקטים, לתיעדוף אחרים, לתיאום ציפיות - ולשינוס מותניים מצד כולם. פתאום הכול נראה אחרת: זה היה כמו לפזר את הערפל סביב כולם, ולאפשר עבודה שקופה, ובעיקר מובנת והגיונית הרבה יותר".

וכך, בתום עבודה של חמישה חודשים הצליחו בחברת ההזנק לעמוד לראשונה בשלושה יעדים משמעותיים שהוצבו ובמילים אחרות - חוו הצלחה, אחרי תקופה של כישלונות שנבעה מהגדרת יעדים לא נכונה. מכאן הדרך הייתה קצרה עד לשרשור OKR גם למנהלי המחלקות ולחלק מראשי הצוותים. "שכבת" העובדים צפויה להיכנס למעגל בשלב הבא, שיגיע בהמשך הדרך.

לייצר עמוד שדרה ארגוני

סיפור המקרה שהבאנו כעת מוכיח מעל לכל ספק שני דברים: האחד - התפתחות וצמיחה של חברה הן דבר מבורך, אך גם אותן צריך לדעת איך לנהל ואיך לבצע; השני - בעולם דינמי ומשתנה כמו עולם העסקים של היום, עולם פוסט־קורונה (חלקית לפחות) ששואף להיברידיות יותר מבכל תקופה אחרת, התנהלות ארגונית נכונה היא לא מותרות: היא צורך והכרח.

"בעקבות הקורונה, ומרגע שפרצה, סביבת העבודה השתנתה", מציינת איה לחמי, מנכ"לית AL Consultants. "רבים עובדים יותר מהבית, והעבודה מבוזרת מאוד. קשה להבין, מצד המנהל, אם העובדים יעילים ואם הם עושים את עבודתם".

איה לחמי, מנכ''לית AL Consultants / צילום: רוני קאופמן

כך למשל, ביולי 2020, 43% מהעובדים בישראל עבדו מהבית או בעבודה היברידית. וגם אם חלקם שבו למשרדים עדיין מדובר בשיעורים גבוהים מאוד, שמשפיעים רבות על תפקוד החברה.

"יש כאן אתגרים של תיאום, של סנכרון, של חוסר באינטראקציה אנושית פנים אל פנים. חברות רבות בעידן הזה נדרשות לסיוע והכוונה כיצד לפעול באופן מתואם, כך שכל חלקי ה'מכונה' יעבדו יחד כראש חץ לעבר מטרה עסקית משותפת.השגת יעדים שארגון קובע לעצמו- זו אחת המשימות הגדולות כיום".

אז כיצד אפשר לעשות זאת בפועל ולעמוד במשימה המדוברת? כאן נכנסת לתמונה שיטת ה־OKR. "ממרום ניסיוננו בתחום, מצאנו שזו השיטה הטובה ביותר משום שיש לה המון יתרונות", מספרת לחמי. "אחד היתרונות הגדולים, שתואם מאוד את תפיסת העולם שלנו כחברת ייעוץ ארגוני, הוא השילוב והחיבור של כל חלקי הארגון יחד. יש כאן הבנה שארגון הוא גוף אורגני, שמתאפיין בריבוי שיטות עבודה, בעבודה מבוזרת, בעובדים בדרגים שונים, ושכולם צריכים לעבוד יחד כדי להשיג את המטרות. אפשר לומר שזוהי השיטה הדמוקרטית ביותר בתחום, לטעמנו לכל הפחות, ואנחנו רואים בארגונים שאיתם אנחנו עובדים עד כמה היא ממקדת ומשיגה את המטרות שהציב הארגון.

"שיטת ה-OKR מכוונת ל - Less is more", ממשיכה ג'ובני-לרה. "היא מעודדת מיקוד ביעדים: בואו נגדיר מה הדבר הכי חשוב לכל הארגון כולו, לכל מחלקה, לכל צוות ולכל אדם בארגון, ועל ידי כך נוודא שהדברים החשובים ביותר בארגון אכן קורים. זה בדיוק מה שהתרחש באותו סטארט-אפ שעליו סיפרנו קודם לכן

"בעבודה עם השיטה נוצר משהו חזק מאוד בארגון - מעין עמוד שדרה וחיבור משמעותי מאוד בין מי שעומד בראש החברה לבין האנשים שאחראים על המאסה הגדולה ביותר - העובדים עצמם. זאת בעיקר בזכות שלושה עקרונות מרכזיים: מדידה ממוקדת, שקיפות ושילוב של העובדים בתהליך כולו".

הדרך להצלחה עוברת בהטמעה נכונה

כפי שראינו, לשיטת ה-OKR יתרונות מגוונים במציאות ה'הפוכה' שאליה נקלענו בשנה וחצי האחרונות. לדברי לחמי "אם עד לאחרונה, השיטה הייתה בשימוש בעיקר בחברות הייטק וסטארטאפים, היום אנו מזהים נהירה של חברות נוספות בהטמעת השיטה, מתוך הבנה שמתודת ה-OKR הינה אחת הממריצים העסקיים והמשמעותיים בחברות היום. הקורונה שינתה את כללי המשחק בשוק וייצרה עבור כל החברות באופן דומה, סביבה דינאמית, מהירה, מבוזרת ואף כאוטית. החברות השונות מצאו עצמן מחפשות כלים מתאימים לעולם החדש, בו יש מקום מרכזי לעצמאות העובדים", היא מוסיפה.

"OKR נותן למנהל כלים ברמת הצוות והאינדיבידואל, כי הוא יודע מה הכי חשוב ועל מה כל אחד עובד; תמיד יש יעדים, והם שקופים לכולם; כל עובד יכול לראות מה כל קולגה עושה או איפה הוא עומד, וכל מנהל יכול לראות באיזה מצב נמצא כל עובד", מסבירה ג'ובני-לרה, "OKR מספק כלי טוב לניהול, שמאפשר לשלוט ולשמור על יעילות מבלי 'להידחף' למסך המחשב של העובד.

כאן חשוב להבין שהדרך להצלחה עוברת בהטמעה מוצלחת של המערכת בארגון - ואת זה כדאי להשאיר בידי המומחים. "חברות שיוצאות לדרך לבד נתקלות בפער שבין הרעיון לבין המציאות", אומרת ג'ובני-לרה. "אנחנו מורידים את המוצר מהמדף ומתאימים אותו אישית, לומדים את הארגון, מבינים אותו, מפנימים את התרבות שלו, מגלים מה המבנה שלו, מהו האופי של המנהלים ומה הם רוצים להשיג - ועל סמך זה אנחנו ממליצים כיצד ליישם את השיטה בצורה מותאמת".

"אנחנו בין החלוצים בתחום", מציינת לחמי, "חברת הייעוץ הארגוני עם הניסיון הגדול ביותר בהטמעת OKR בישראל - בטח ובטח בארגונים טכנולוגיים, שזו המומחיות הגדולה שלנו. כשארגון פונה אלינו, בין אם הוא ניסה להטמיע את השיטה כבר תקופה ובין אם הוא חדש בתחום, אנחנו מפרקים לגורמים את העבר ואת העתיד הרצוי - ומעניקים לו את הכלים, את ההגדרות, את 'המדריך השימושי' ל-OKR מותאם עבורו.

"כך דברים הופכים להיות קלים הרבה יותר ליישום: כשיש מישהו שמכוון לביצוע נכון של הדברים, בהתאמה ספציפית לארגון, נוח הרבה יותר לעשות זאת. בעולם העסקים המבוזר כל כך, עולם שבו עבודה רבה נעשית מרחוק, ההתאמה הזו, ההטמעה המושלמת, היא קריטית לארגון. רק כך הוא יוכל לצלוח את התקופה הזו, לגדול ולהתפתח בצורה נכונה, שתשתלם לו מאוד בעתיד", היא מסכמת.

