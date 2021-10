בשבוע שעבר מלוא עשר שנים למותו של מייסד אפל סטיב ג'ובס ממחלת הסרטן. דמויות בכירות בתעשייה, מהמנכ"ל הנוכחי של אפל, טים קוק, ועד לביל גייטס ואלון מאסק, מספרים על דמות יוצאת הדופן של ג'ובס, שעוררה בהם השראה, דחפה אותם אל יצירתיות ושימשה להם מצפן להצלחה.

גייטס ידוע בתור המתחרה הגדול ביותר של ג'ובס, על בסיס התחרות בת ה-30 שנה בין שתי החברות שיסדו - מיקרוסופט לאפל, מאז הולדתו של המחשב האישי הראשון ותוכנות ההפעלה שלו. עם השנים וההצלחה שזכו לה שניהם, התחרות הפכה לחברות. מאז מותו של ג'ובס, גייטס מדבר בפתיחות על הכבוד ואף על הקנאה שרכש לג'ובס, בעיקר בהקשר של יכולתו של ג'ובס לשלהב קהל.

For those of us lucky enough to get to work with Steve, it’s been an insanely great honor. I will miss Steve immensely. http://t.co/g4HLDYtb