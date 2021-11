ראש עיריית ניו יורק הנבחר הודיע: "אקבל את המשכורות בביטקוין"

ראש עיריית ניו יורק הנבחר, אריק אדמס, צייץ היום (חמישי) שהוא ייקח את שלוש המשכורות הראשונות שלו בביטקוין, כאשר ייכנס לתפקידו בינואר הקרוב. "ניו יורק הולכת להיות המרכז של תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים ותעשיות חדשניות שצומחות במהירות", כתב.

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!