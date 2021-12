האקרים גנבו ביום רביעי האחרון כספים מארנקי קריפטו רבים שמקושרים לפלטפורמת המסחר המבוזר BadgerDAO. לפי נתוני Peckshield, שעובדת עם חברת Badger לחקירת המקרה, שווי המטבעות שנגנבו עומד על כ-120 מיליון דולר.

לפי מספר חברי צוות ב-Badger, מישהו החדיר סקריפט זדוני לממשק המשתמש באתר שלהם. לדבריהם, הסקריפט יירט עסקאות שהתבצעו בפלטפורמה והעביר את הכספים לכתובת הארנק של ההאקר. לטענת הצוות, הקוד הזדוני הופיע באתר כבר ב-10 בנובמבר, והתוקף או התוקפים הפעילו אותו בזמנים אקראיים כדי להימנע מזיהוי.

ברגע שב-Badger נהיו מודעים להעברת הלא-מאושרות, הצוות הקפיא את פלטפורמת המסחר. ביום חמישי בערב החברה הודיעה כי היא "פועלת עם מומחים מ-Chainalysis כדי לחקור את מלוא היקף התקרית. הרשויות בארה"ב ובקנדה מודעות למצב, והחברה משתפת פעולה באופן מלא עם החקירות החיצוניות וגם מקיימת חקירה בעצמה".

"נכון לעכשיו, אין לנו דבר נוסף לשתף מלבד הפוסט האחרון. אנחנו נמשיך לספק עדכונים כשהם יהיו זמינים", אמר מנהל BadgerDAO ביום חמישי בערב.

Badger continues to work closely with forensics experts at Chainalysis and Mandiant, and with law enforcement authorities in the US and Canada, to understand the full scale of the incident and to work towards remedial action.