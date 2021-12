בריטניה הופכת למוקד האירופי של התפרצות וריאנט האומיקרון: ביממה האחרונה שולש מספר המקרים של המוטציה המדבקת של נגיף הקורונה, ומספר המקרים הכולל במדינה עומד כעת על יותר מ-25 אלף. 10,059 מקרים של תחלואה הנובעת מאומיקרון דווחו ביממה האחרונה, לעומת 3,201 מקרי תחלואה ביממה שהסתיימה אתמול.

אומיקרון הוא כעת הווריאנט הדומיננטי בלונדון ובסקוטלנד, לפי הדיווחים. מספר הקורבנות של הווריאנט באנגליה בלבד עלה מאחד לשבעה ומספר המאושפזים מ-65 ל-85. זאת, במקביל לתחלואה הקיימת בנגיף הדלתא, שהביאה את הממלכה המאוחדת לשבור שיאים שנרשמו בגל הקודם. אתמול נרשמו יותר מ-92 אלף מקרי קורונה.

על רקע ההתפרצות המשמעותית, והעובדה כי האומיקרון מדבק "בין פי 3 לפי 5" מווריאנט הדלתא, לפי הערכות של ארגון הבריאות העולמי, גוברים הקולות בבריטניה להכריז על "סגר בזק" עוד לפני חג המולד בשבוע הבא. הארגון העריך כי זמן ההכפלה של הווריאנט הנוכחי עומד על בין יום וחצי לשלושה ימים.

לפי הדיווחים האחרונים מבריטניה, הממשלה שוקלת להטיל "סגר לייט" אחרי חג המולד, שעשוי לכלול הימנעות משהייה בחללים סגורים, למעט לצרכי עבודה. מסעדות יורשו רק לספק "טייק אוואי" וכך גם חנויות. הממשלה הבריטית ממתינה לראות עד כמה עולים שיעורי האשפוז והתמותה כתוצאה מהגל הנוכחי לפני החלטה על תכנית פעולה, דיווחו כלי התקשורת בבריטניה. הממשלה גם מקווה כי קמפיין הבוסטרים שצבר תאוצה בימים האחרונים יסייע להגן על מערכת הבריאות מפני קריסה.

#OmicronVariant latest information

10,059 additional confirmed cases of the #Omicron variant of COVID-19 have been reported across the UK.

Confirmed Omicron cases in the UK now total 24,968. pic.twitter.com/XxCbxX92nR