ברגע שההתפרצות הנוכחית של האומיקרון תירגע, המדינות יכולות לצפות ל"הרבה פחות מקרים" של תחלואה בשנת 2022, כתב ביל גייטס ביום שלישי בטוויטר במהלך סשן שאלות ותשובות עם פרופסור דווי סרידהאר, העומדת בראש התוכנית לבריאות הציבור העולמית באוניברסיטת אדינבורו. לדבריו, ברגע שזה יקרה, ככל הנראה "יהיה ניתן להתייחס לקורונה יותר כמו לשפעת עונתית".

המייסד השותף של מיקרוסופט והפילנתרופ - תומך בולט בבריאות הציבור - הוא לא הראשון שמציג את התחזית הזו. כמה מומחים טענו שההתפשטות המהירה של האומיקרון היא אמנם מסוכנת, אך היא עשויה לגרום ל"חסינות טבעית" אצל מספיק אנשים כדי לנווט את המגפה לשלב אנדמי והרבה פחות חמור.

As countries experience their Omicron wave health systems will be challenged. Most of the severe cases will be unvaccinated people. Once Omicron goes through a country then the rest of the year should see far fewer cases so Covid can be treated more like seasonal flu.