מסיבות כל סוף שבוע בזמן הסגר: גובר הלחץ על ג'ונסון להתפטר

פרשת "פרטי-גייט" בבריטניה אינה דועכת: כל יום בשבועות האחרונים מביא עמו גילויים חדשים בנוגע לתרבות העבודה הקלוקלת במשרד ראש ממשלת בריטניה, וגוברות הקריאות להתפטרותו של בוריס ג'ונסון. אחרי שנחשפה מסיבה שככל הנראה עברה על נהלי ההתקהלות במאי 2020, ואז מסיבה שנערכה ערב הלווייתו של הנסיך פיליפ באפריל 2021, חושפים כעת כלי התקשורת בממלכה כי מסיבות שבהן הוגש אלכוהול התקיימו למעשה מדי יום שישי מאחורי דלתיים סגורות, אפילו בזמן הסגר.

ג'ונסון התנצל רשמית בפני הפרלמנט על ההתנהגות בלשכתו בשבוע שעבר, ואז התנצל שוב בפני המלכה על החגיגות ערב הלווייתו של הנסיך פיליפ, וכעת עומד בפני דרישות התנצלות חדשות לגבי הנוהג למסיבות יום שישי, שנקרא "Wine Time Friday". ג'ונסון לפי הדיווחים ככל הנראה השתתף במסיבות הללו כמה פעמים, ובכל מקרה עודד את צוותו "לשחרר קיטור". מדובר במסורת ארוכת-שנים, לפי הדיווחים בתקשורת הבריטית, אך היא לא נפסקה אפילו בזמן שיתר בריטניה היתה בסגר בגלל מגפת הקורונה ותושבים הונחו שלא להתקהל או להיפגש בחללים סגורים. הצוות בלשכת ראש הממשלה אפילו קנה מקרר מיוחד כדי לאחסן את האלכוהול למסיבות אלו, דיווחה התקשורת.

100 people dressed as Boris Johnson down beers and wine at a rave outside No 10https://t.co/h02ZDsMzHU pic.twitter.com/p2ZRHvKSoa