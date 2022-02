מעט אחר-הצהריים של ה-2 בפברואר, מנכ"ל קבוצת WarnerMedia, ג'ייסון קילאר, הסביר בשיחת וידאו לבכירים ב-CNN את ההחלטה שלו להחליף את ג'ף צוקר, הנשיא הוותיק של הרשת.

קילאר השתתף בשיחה מחדר הישיבות במשרדים הראשיים של CNN בניו יורק, יושב בראש השולחן, היכן שהנשיא צוקר בדרך-כלל היה יושב ומנהל את ישיבת צוות חדשות הערב. לפי גורמים המעורבים בעניין, זה הטריד חלק מהבכירים.

צוקר עזב בשבוע שעבר, מודה שטעה כשלא חשף את מערכת היחסים הרומנטית שניהל עם אליסון גולסט, עוזרת בכירה ומנהלת שיווק ותקשורת ברשת. העזיבה הפתאומית של צוקר, שמוקיר את עצמאותו הניהולית, מדגישה את המתח המתמשך בינו לבין קילאר, שגיבש את השליטה שלו על CNN בעקבות הארגון מחדש שביצעה קבוצת WarnerMedia ב-2020, כך לפי גורמים מעורים.

העזיבה של צוקר טלטלה את הטאלנטים של CNN והבליטה את הנאמנות הנחושה שמגישים ואנשי צוות רבים רוכשים לו, חלקם אף טוענים כי צוקר נאלץ לעזוב באופן לא הוגן, ודורשים עוד מידע לגבי העניין.

לפני שנה, CNN האפילה למשך זמן קצר על פוקס ניוז, המובילה הוותיקה של חדשות הכבלים, בפעם הראשונה מזה שנים. לאחרונה, הבעיות החלו להצטבר. הרייטינג התחיל להתדרדר אחרי הכניסה הרשמית של הנשיא ביידן לתפקיד. בדצמבר, המגיש כריס קואמו פוטר לאחר חקירה פנימית של הרשת, שחשפה את מאמציו של קואמו לעזור לאחיו, אנדרו, לשעבר מושל מדינת ניו יורק, לדחות האשמות על התנהגות מינית לא הולמת. דוברו של כריס קואמו אמר כי המגיש דיבר אמת עם בכירי הרשת בקשר ליחסיו עם אחיו, שהכחיש את ההאשמות.

צוקר וגולסט תושאלו כחלק מהחקירה הפנימית נגד כריס קואמו, ולא הודו מיד במערכת היחסים שניהלו כאשר נשאלו על כך על ידי החוקרים, כך מספרים גורמים המעורבים בעניין. בסופו של דבר, שניהם הודו. קילאר קרא לצוקר במהלך השבוע האחרון של חודש ינואר והודיע לנשיא רשת CNN שעליו לעזוב את תפקידו.

עזיבתם של צוקר וקואמו הייתה טריגר למחלוקת פנימית בתוך CNN לגבי הסטנדרטים והמדיניות של הרשת, ויצרה חוסר ודאות לגבי הנהגתה, כאשר WarnerMedia, השייכת לענקית התקשורת AT&T, מתכננת להתפצל עבור מיזוג עם חברת דיסקברי.

הזדמנות לבחון מחדש את האסטרטגיה של הערוץ

שלישיית המנהלים שמינה קילאר באופן זמני כדי למלא את מקומו של צוקר, צפויה גם היא להתחלף עם סגירת העסקה או זמן קצר לפני כן, על פי אדם שמכיר את הנושא. בכירים בדיסקברי רואים בעסקה הזדמנות לבחון מחדש את תוכנית השידורים ואסטרטגיית הסטרימינג של הרשת, שעלולה לא לעלות בקנה אחד עם אלה של צוקר.

כמנכ"ל WarnerMedia, קילאר היה הבוס של צוקר. זה יצר דינמיקה מביכה בין שני המנהלים, אומרים מקורבים לחברה, מכיוון שקילאר ניהל לפני שנים את Hulu, שם עבד תחת צוקר, שהיה אז בכיר ב-NBCUniversal. צוקר נודע כמי שסיפר למקורבים שהבוס החדש שלו עבד אצלו, מספרים מקורבים.

המנהלים היו מסוכסכים כאשר WarnerMedia ביצעה ארגון מחדש, שהתעלם מתפיסת עולמו של צוקר לגבי נושאי הכספים ומשאבי האנוש של CNN - כמו גם על התקשורת, המנוהלת על ידי גולוסט. צוקר התעצבן והופתע מהשינויים הללו, כך לפי דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל".

צוקר נלחם כדי למנוע קיצוץ בכוח-אדם ב-CNN כאשר חלקים אחרים של WarnerMedia נכנסו תחת הסכין, בטענה שסיקור הבחירות ב-2020 מצריך כוח-אדם חזק, אך המתיחות עם קילאר נותרה.

עוד מספרים מקורבים כי צוקר ביקש רשות מקילאר להישאר עד לסגירת העסקה עם דיסקברי, אבל קילאר סירב. לאחר מכן, צוקר ביקש לסיים את השבוע, אך שוב הוא נענה בשלילה. לפני כן דיווחה CNN כי צוקר היה רוצה להישאר לתקופה קצרה.

במהלך הימים הבאים, WarnerMedia וצוקר הידקו את פרטי הצהרתו, וב-2 בפברואר עזב צוקר את תפקידו. גורמים מעורבים מספרים כי יותר משעה לפני פרסום ההודעה, קיבל מנכ"ל דיסקברי, דיוויד זסלב, שיחת טלפון שהודיעה ​​לו על השינוי הממשמש ובא.

גולוסט הייתה בשיחה ב-2 בפברואר כאשר קילאר פירט לגבי עזיבתו של צוקר. המצלמה שלה הייתה פתוחה בזמן שקילאר פנה לקבוצה של כ-20 בכירים שברובם ישבו בדממה, לדברי אדם שנכח בפגישה.

בימים שחלפו מאז עזיבתו, צוקר אמר למקורב שקילאר יכול היה להסתפק בנזיפה, אך במקום זאת בחר בעונש קיצוני יותר.

מקורבים לקילאר אמרו שצוקר הוא שיצר את המצב שהוביל בסופו של דבר לעזיבתו. קילאר רצה להיות שקוף לגבי הנימוקים, ולא רצה להשאיר לבעלים החדשים לטפל בנושא, אמר אחד האנשים.

המגשים לצד צוקר

צוקר ידוע ביצירת קשרים קרובים עם מגישים. חלקם יצאו להגנתו בקול רם לאחר עזיבתו את התפקיד, מתשאלים את קילאר בפגישות מתוחות, ומעלים את ההשערה שצוקר נאלץ לעזוב שלא באופן הוגן. קילאר אמר לעובדים שהחלטתו הולמת את ערכי WarnerMedia.

ג'ייק טאפר, שמגיש את "The Lead" ואת "State of the Union", אמר כי הצוות המשפטי של כריס קואומו נראה להוט להדליף מידע מזיק על צוקר.

"הוא איים על ג'ף", אמר טאפר בפגישת שאלות ותשובות קבוצתיות עם קילאר במשרדי CNN בוושינגטון הבירה. "ג'ף אמר שאנחנו לא מנהלים מו"מ עם טרוריסטים. וכריס פוצץ את המקום. איך נתגבר על התפיסה הזו שזה האיש הרע שמנצח?"

דוברו של קואומו סירב להגיב על דבריו של טאפר.

הצוות המשפטי של קואומו העלה את מערכת היחסים של צוקר וגולוסט בשיחות הנוגעות לאינטרסים שלו מול הרשת, במה שקשור להבטחת פיצויים, כך לפי דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל".

הצוות המשפטי של קואומו גם אמר לעורכי הדין של CNN כי צוקר היה בקשר תכוף עם אנדרו קואומו במהלך מגפת הקורונה, והיה מודע לאופי הקשר של כריס קואומו עם המושל דאז, לפי אדם שמכיר את השיחות בין שני הצדדים.

העמדה של הצוות המשפטי של כריס קואומו היא שצוקר היה מודע להתנהגותו של המגיש לשעבר ופיטר אותו רק ברגע ש-CNN הייתה תחת לחץ נוסף, לאחר שהקלטות של מאמצי המגיש לסייע לאחיו שוחררו בנובמבר.

בשיחות עם אנדרו קואומו בתחילת המגיפה, כשהוא עדיין בתפקיד, צוקר וגולוסט עודדו את המושל לשעבר להופיע ברשת, מספרים אנשים שמכירים את השיחות.

הדוברת של צוקר אמרה כי נשיא CNN היה בקשר עם אנדרו קואומו, אך הדגישה שהקשר הוא חלק משגרת התפקיד שלו כמנהל חדשות.

"ג'ף מעולם לא היה מודע להיקף המלא של מה שעשה כריס קואומו עבור אחיו, וזו הסיבה שכריס פוטר", אמרה הדוברת.

בימים שחלפו מאז עזיבתו, צוקר שמר על פרופיל נמוך יחסית, למרות שכן נשאר בקשר עם כמה מגישים ומנהלים כדי להרגיע אותם ולהתעדכן בעניינים אישיים - והזמין כמה לביתו, כך מספרים גורמים מעורבים.

בינתיים, כשברקע מגישים מובילים ב-CNN מזועזעים מעזיבתו של צוקר, ג'יי סורז, נשיא שותף של United Talent Agency, נסע השבוע מלוס אנג'לס כדי להיפגש עם כישרונות מפתח בלשכת CNN בוושינגטון הבירה. יונייטד טאלנט מייצגת מספר כישרונות ומנהלים של CNN, כולל טאפר.

צוות ההנהלה הטרי של CNN מתמודד עם האתגר של להקים שירות סטרימינג חדש, CNN+, תוך ניסיון להעלות שוב את שיעור הרייטינג. בחודש ינואר, CNN הייתה במקום האחרון במספר צופי הפריים-טיים מבין חדשות הכבלים המתחרות, לפי נתוני נילסן, כשמובילות עליה MSNBC ופוקס ניוז. היא גם רשמה את מספר הצופים היומי הממוצע הנמוך ביותר, על פי נילסן, אם כי היא הקדימה את MSNBC בקרב אנשים בגילאי 25 עד 54, דמוגרפיה נחשקת על ידי מפרסמים. לפוקס ניוז ול"וול סטריט ג'ורנל" חברה אם משותפת.

כמה מעובדי CNN כינו את מערכת היחסים של צוקר וגולוסט "סוד גלוי". אחרים חשבו שהזוג קרוב להפליא - אפילו החברים הכי טובים - אבל האמינו שהיחסים ביניהם אפלטוניים.

"מה מגדיר ניגוד עניינים?" אמר עובד CNN אחד. "הם היו שותפים מקצועיים במשך יותר משני עשורים. האם היחסים פחות כשרים בגלל שהם התנשקו?"