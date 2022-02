"סימני שיפור": התקלות בתוכנת Slack לקראת פתרון?

תוכנת Slack, הנפוצה בקרב חברות הייטק רבות בישראל, מתמודדת בשעה זו עם תקלות בשירותיה ברחבי העולם. משתמשים מדווחים שהם לא מצליחים לקבל ולשלוח הודעות, נתקלים בזמני טעינה ארוכים, ניתוקים וחוסר הצלחה לגשת לפלטפורמה באופן כללי. גם בשירות Down Detector אנשים מדווחים על תקלות, לצד משתמשים המדווחים שהם מצליחים להתחבר ולשלוח הודעות עדיין.

בשעה זו החברה מעדכנת כי היא "רואה סימני שיפור". על פי הודעת החברה, "אנא נסו לטעון מחדש את Slack ואם לא, אז איפסו את המטמון", נכתב בהודעה. החברה עדיין עוקבת אחר המצב, והיא תעדכן כשהבעיה תיפתר במלואה.

מוקדם יותר החברה עדכנה בחשבון הטוויטר "Slack Status" כי ישנן תקלות בזירה. "ייתכן שחלק מהלקוחות חווים בעיות בטעינה. אנחנו נספק עדכון סטטוס ברגע שיהיה לנו מידע, אנו מצטערים על ההפרעה", נכתב.

Some customer may be experiencing issues with loading Slack. We'll provide a status update once we have more information. We're sorry for the disruption. https://t.co/rd7foQMlhf