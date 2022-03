המשקיע שגרף מיליארדים בקורונה מזהיר ממלחמת עולם שלישית

המשקיע היהודי ביל אקמן, מנהל קרן הגידור הניו יורקית Pershing Square, פרסם ביום שבת בחשבון הטוויטר שלו הזהרה מפני מלחמת עולם שלישית, שלטענתו כבר החלה עם פלישת הרוסים לאוקראינה, ופירט כיצד לדעתו על המערב לנהוג מול ולדימיר פוטין.

In January 2020, I had nightmares about the potential for a pandemic, but everyone seemed to think I was crazy. I am having similar nightmares now. WWIII has likely started already, but we have been slow to recognize it. Putin has invaded Ukraine and it is not going well