מטוס בואינג 737 שנשא 133 נוסעים התרסק בשטחי סין

מטוס בואינג 737 של חברת התעופה צ'יינה איסטרן התרסק. המטוס המריא מקומינג לעיר גואנז'ו ולפי הידווחים התרסק אל הרים באיזור Guangxi.

התרסקות המטוס הציתה שריפה במקום. על סיפונו נשא המטוס 133 נוסעים ואנשי צוות שטרם דווח מה על בגורלם.

🔴 Boeing 737 passenger jet carrying 133 people crashes into mountains in rural China

+ Plume of smoke is seen billowing from the wreckage

