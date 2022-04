איזה שיעור בשיווק למד מנכ"ל סיבוס מטרנטינו

איתן זינגר, גרוש + 3, גר בתל אביב. מכהן כמנכ"ל סיבוס כשנה, לאחר ששימש כמנכ"ל מדלן, זאפ, DDB ודיונון. זכה בארבעה שעשועוני טריוויה בפריים טיים, ושיחק בשלושה סרטי קולנוע, בכולם גילם רופא

1. ספר ניהול

The Subtle Art of not Giving a F*ck | מארק מנסון

במשך עשרות שנים אמרו לנו שחשיבה חיובית היא המפתח לחיים מאושרים ועשירים. אבל אם נהיה כנים עם עצמנו, המציאות נושכת כל הזמן ואנחנו צריכים לחיות עם זה. דווקא מנה של אמת גולמית, מרעננת, יש בה כדי לתרום לאושר. מנסון מייעץ להכיר את המגבלות שלנו ולקבל אותן. ברגע שנפסיק לברוח מהפחדים, הפגמים ואי־הוודאות, נוכל להתחיל למצוא את האומץ, ההתמדה, היושר, האחריות, הסקרנות והסלחנות.

2. פודקאסט

שיר אחד | כאן

דרך הפודקאסט המרגש הזה אפשר להבין מה הביא את ריטה ושלמה יידוב ל'ערב כחול עמוק' ומה סיפור המתח שמאחורי 'צל עץ תמר' האלמותי של זוהר ארגוב. ומה מנהלים יכולים ללמוד מזה? שירים הם כמו מנהיגים, הם משאירים משהו אצל המאזין גם אחרי שהמשורר מסיים את עבודתו. סטוריטלינג, העברת מסרים ויכולת לגעת בלב הם חלק מכלי הניהול הכי עוצמתיים שיש.

3. ספורט

טניס

כמי שלא יודע להתמיד בספורט יחידני וחייב תחרות, טניס הוא הספורט בשבילי. הוא לוקח את יצר התחרותיות שלי לקצה, וגורם לי להתנהג כמו שחקן כדורגל על המגרש האלגנטי בעולם, כשאסור לי לחצות לצד של היריב.

4. יעד בארץ

מצוקי דרגות

פחות משעה וחצי מתל אביב - אמנם בשטח C - ישנו הנוף הכי יפה בישראל, בגובה רב, בקצה המדבר, עם יעלים מסביב, שקט מענג וזריחה עוצמתית. זה כפר מטיילים פשוט לכאורה, אבל עמוק לחלוטין. הייתי שם כבר חמש פעמים, ואחרי כל סוף שבוע כזה הלב נפתח.

5. סרט

ספרות זולה | קוונטין טרנטינו

אני יכול לצפות בסרט הנצחי הזה עשרות פעמים ובכל פעם לגלות סאבטקסט חדש ולהתרפק על עוד ויז'ואל או ביט. מלבד הכוכבים והדמויות הכי דוקרים על המסך יש בסרט דיאלוגים ריאליסטיים בתוך מציאות קיצונית - דבר שלא נחשפנו אליו קודם לכן בז'אנר הזה. כשראיתי את הסרט לראשונה הבנתי דבר מרכזי בשיווק: יש דברים שאתה יכול לאהוב או לא מסוגל לסבול, אבל אין סיכוי שתהיה אדיש אליהם. הכוונה כמובן לטרנטינו.