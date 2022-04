אוקראינה החלה בתהליך ההצטרפות לאיחוד; מתקפת טילים על לביב

10:10

חברת הפרלמנט האוקראינית לסיה וסילנקו צייצה כי הרוסים כיוונו לפגוע במחסנים ובתחנת הרכבת בלילב.

#Lviv one hour ago. At least 5 #Russia missiles hit the Western city. Train station and storage units were targeted. pic.twitter.com/rzMEbcs70z

9:55

חמישה טילים נורו הבוקר בלביב. בעיר ניתן לראות עשן שעולה ממספר ממוקדים.

כתב "FOX" ג'יימס לוינסון ציין כי "עשן שחור נראה מתחנת רכבת 4, דיווח על פגיעות טילים בתחנת הרכבת של לבוב, אין עדיין דיווחים על נפגעים או נזק. יכול לשמוע סירנות [שמזהירות] מתקיפות אוויר ואמבולנס ברקע".

BREAKING: Black smoke seen from train station 4 reported missile strikes at Lviv train station no reports of casualties or damage yet. Can hear air raid sirens and ambulance in background pic.twitter.com/EN04bhTolv