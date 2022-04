מאז עדכון האחרון בוואטסאפ ששוחרר לכולם, משתמשים רבים מתלוננים על תקלות בהתחברות לאפליקציית העברת המסרים הפופולרית. העדכון החדש כולל אפשרות חיבור עד לארבעה מכשירים נוספים, בלי שהמכשיר האב (לרוב הסמארטפון שלכם) מחובר לאינטרנט.

גולשים ברחבי העולם טוענים שהגרסה האינטרנטית או השולחנית של וואטסאפ לא נטענת להם ו"בועטת" אותם החוצה. זה כמובן מכעיס את המשתמשים, שרובם טוענים כי הם לא אישרו את הפיצ'ר החדש, ושהוא עודכן אצלם אוטומטית.

מה אפשר לעשות כדי לתקן את התקלה הלא-ברורה הזו? ישנן כמה אפשרויות:

כבו והדליקו

לפעמים זו בדיחה, לפעמים זה באמת עובד, אבל בכנות - הפתרון היעיל להרבה מהתקלות הן כיבוי והדלקה. דברים יכולים להסתבך בדרך, וכשמאתחלים את המערכת - לפעמים דברים מסתדרים מעצמם או שמוחלים עדכונים שלא נכנסו לתוקף קודם.

עדכנו גרסה לוואטסאפ בסמארטפון

במצב בו האפליקציה לא מעודכנת כמו שצריך או שיש שם חוסר התאמה, עלולה להתרחש תקלה בעת ניסיון החיבור. טוב לבדוק שאין שום עדכון חדש לאפליקציה בחנות האפליקציות שלכם, בין אם מדובר באפסטור של אפל או גוגל פליי של אנדרואיד.

עדכנו גרסה לדפדפן

תופתעו, אבל אצל רבים מאלו שפנו עם התקלה הזו, התגלה כי הבעיה הייתה שהדפדפן לא היה מעודכן. איך עושים את זה? בכרום לוחצים על שלוש הנקודות שבפינה, "Help" ואז "About Google Chrome". שם בחלק העליון יש אפשרות עדכון. בדפדפן ספארי

לוחצים על כפתור התפריט בפינת המסך (האייקון של התפוח), ובוחרים "System Preferences", שם ייחכה לכם "Software Update". משם תוכלו לבצע עדכון לדפדפן. אם אתם לא מוצאים בלשונית הזו את עדכוני הגרסה, לחצו על "App Store", שם ייחכה לכם העדכון. ב-Firefox לוחצים על כפתור התפריט בפינה, "Help" ,"About Firefox", ושם יהיה העדכון המבוקש.

נקו עוגיות (Cookies)

בקצרה, קוקיז הן מחרוזות אותיות או מספרים שנועדו לאימות ולאגירת מידע על גולש באינטרנט. כך למעשה אתרים שונים יודעים ושומרים את העדפות של הגולשים בהם. בכל פעם שאתם ניגשים לאותו אתר, השרת יודע לזהות את המשתמש ולאחזר מידע שנשמר - וכך חווית השירות שלכם טובה יותר.

איך עושים את זה? בכרום, לוחצים על התפריט(שלוש הנקודות בפינה), "More Tools", ואז "Clear browsing data". שם למעשה בוחרים טווח זמן (כדאי לבחור ב"מאז ומתמיד") ולסמן רק את העוגיות, ולא את שאר המאפיינים.

בספארי, צריך לעבור עם העכבר על הלשונית "Safari", שם תהיה לכם האפשרות "Preferences". ייפתח לכם חלון, ואז עליכם ללחוץ על האייקון "Privacy", ובתוצאות האפשריות תחת "Cookies and websites data" תהיה לכם האפשרות "Remove All Website Data".

ב-Firefox, לוחצים על כפתור התפריט בפינה, "Settings" ,"Privacy & Security", גללו עד "Cookies and Site Data", ולחצו על "Clear Data" ושם תוכלו לנקות את "Cookies and Site Data".

בדקו את החיבור לאינטרנט

זה נשמע מצחיק, אבל הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מנסים לגלוש ברשת ואין אינטרנט. כדאי לבדוק שיש חיבור אינטרנט פעיל. עם זאת, אם אתם רואים שהנתונים בנייד שלכם לא שורדים את זה, שווה להשתמש באינטרנט אלחוטי ביתי (Wifi) ולתת לו לעשות את הסנכרון ששוקל המון.

עדכנו גרסה או התקינו שוב את התוכנה של וואטסאפ לשולחן העבודה

לפעמים צריך לבדוק שאין עדכון לתוכנה, ואם אין - כדאי לנסות למחוק את התוכנה מהמחשב ולהתקין אותה מחדש. יש פה עדכון גרסה כבד מאוד של וואטסאפ שגורם לתקלות רבות, וכדאי לנסות לאפס כמה מאפיינים שיכולים לעשות בעיות.

מה עושים אם יש תקלות אחרות?

משתמשים רבים מדווחים על עוד תקלות בחוויית השירות שלהם, חלקן תקלות אמיתיות וחלקן תקלות שוואטסאפ הגדירה כ"תכונות לא נתמכות". אלו התקלות שוואטסאפ עדכנה מראש שהמשתמשים יחוו: לא תוצג תצוגה מקדימה לקישורים חיצוניים, לא יהיה אפשר לצפות במיקום בלייב דרך הווב בהתאם לכך, ניקוי ומחיקה של צ'אטים אם המכשיר הראשי הוא אייפון, שליחת הודעות או שיחות אודיו עם מישהו שמשתמש בגרסה ישנה מאוד של וואטסאפ ויצירה או צפייה ברשימות שידור.