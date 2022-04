ממשלת בריטניה הודיעה כי תציע באביב הקרוב כרטיסי רכבת רבים בהנחה של כ-50%, במטרה להקל על יוקר המחיה העולה בחדות בממלכה המאוחדת, ולספק אלטרנטיבה לתחבורה הפרטית שהופכת ליקרה בעקבות מחירי הבנזין והדיזל. הממשלה הבריטית הודיעה בסוף השבוע על "מכירת הכרטיסים הבריטית הגדולה", שכוללת הפחתה של 50% לכל היותר בכמה קווים פופולריים.

בסך-הכול מתוכננים כמיליון כרטיסים להימכר בהנחה משמעותית, לנסיעות בתקופה שבין 25 באפריל ל-27 במאי. אתר המכירה של הכרטיסים המוזלים עלה היום (ג') לאוויר. ניתן למצוא בו רכבות בכיוון אחד מלונדון לאדינבורו ב-22 ליש"ט, או ממנצ'סטר לניוקאסל ב-10.3 ליש"ט. המחירים הזולים אינם תקפים בסופי שבוע או בימי שישי, והם בדרך-כלל בשעות שבהן אין תנועת נוסעים רבה. הלייבור באופוזיציה הגדיר את התוכנית כ"גימיק".

כדי לקדם את המבצע, שר התחבורה הבריטי גרנט שפס פרסם סרטון וידאו שכלי תקשורת בממלכה הגדירו כ"ביזארי", בו הוא קורא לתושבים לצאת ליעדים שונים בממלכה המאוחדת תוך החלפת תלבושות. האינפלציה בבריטניה צפויה לחצות את רף ה-8% באפריל הקרוב.

