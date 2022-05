בימין האמריקאי מתחילה התנגדות לתמיכה באוקראינה

חבילת הסיוע הענקית לאוקראינה, 40 מיליארד דולר, נתקעה בסוף השבוע שעבר בקונגרס בוושינגטון. סנאטור אחד ויחיד מעכב אותה, מפני שהוא יכול. הסנאט הוא גוף משונה, המתנהל מתוקף תקנות ארכאיות. מצד אחד מתחייב בו רוב מיוחס כדי לחוקק (60 מתוך 100), ומצד שני חבר אחד ויחיד יכול לעכב חקיקה.

העיכוב הוא זמני בלבד, אבל הוא שופך אור על חוסר הפופולריות של העזרה לאוקראינה בחוגים ניכרים של הימין הפרו־טראמפי. הסנאטור המעכב, ראנד פול, מתנגד מושבע של סיוע חוץ באשר הוא, משתמש בנימוקים פופוליסטיים ובדלניים קלאסיים.

הוא אומר, שנשבע שבועת אמונים "לחוקת ארה"ב, לא לממשלה זרה", ומעורר בזה את הרושם כי הוא חושב, שעמיתיו התומכים בסיוע לאוקראינה אמנם מפירים את שבועתם לחוקה, ומשרתים ממשלה זרה. הוא גם אומר, כי "אי אפשר להציל את אוקראינה באמצעות גזירת חורבן על כלכלת ארה"ב". הוא מנסה בזה לעורר את הרושם ש־40 מיליארד דולר (הוא נוקב בסכום של 54 מיליארד) יהרסו ארץ, אשר התקציב השנתי של ממשלתה עומד על שישה טריליון (6,000 מיליארד) דולר.

My oath of office is to the U.S. Constitution, not to any foreign nation. Congress is trying yet again to ram through a spending bill - one that I doubt anyone has actually read - and there’s no oversight included into how the money is being spent.