הפתי בר שלכם ירוק יותר: באסם נסטלה מיישמים מדיניות אפס הטמנה

קיימות, מאבק בשינוי האקלים והפחתת טביעת רגל פחמנית ואקולוגית - הפכו בעת הנוכחית לאחד הפרמטרים הנוכחים, שלא לומר הכרחיים בעולם העסקי. ולראיה מדדי ה-ESG (Environmental, Social, and Governance) ודוחות האחריות התאגידית שחברות רבות נוהגות לפרסם גם כאן אצלנו. גם באסם נסטלה אימצו את המדיניות הסביבתית ומכוונים בין היתר לתהליך ייצור מזון של "going for zero״ - כלומר רצון להגיע לאפס אחוז הטמנה.

כך למשל, במפעל אסם נסטלה יוקנעם, בו מיוצר בין השאר הפתי בר האהוב, מפרידים את הפסולת לשישה סוגים נפרדים.לדברי אבירם סימאי, מנהל הבטיחות ואיכות הסביבה במפעל, על מנת להגיע לאפס אחוז הטמנה -ליד כל עמדה בתהליך הייצור נמצא פח ייעודי לטיפול באחד מששת סוגי הפסולת ועוד.

"הפרדת הפסולת היא חלק מפעילות סביבתית רחבה המגובה במדיניות מוסדרת של אסם נסטלה בנושא." מסבירה טלי גבירצר, מנהלת קיימות סביבתית, אסם נסטלה : "אנחנו בעצם סוקרים וממפים את ההשפעות הסביבתיות של הפעילות שלנו, בין אם זה בתחום של פליטות גזי חממה ופליטות לאוויר באופן כללי; פסולת ותוצרי לוואי כמו שנעשה במפעל אסם נסטלה יוקנעם; וצריכות משאבים, כגון אנרגיה, או מים. אנו מחפשים דרכים להתייעל, לחסוך, להשתמש במשאבים בצורה יותר אחראית, לצמצם את טביעת הרגל שלנו".

גבירצר מוסיפה כי הפעילות הזו יכולה להתקיים לאורך כל שרשרת הערך - "החל מהשדה ועד הצלחת של הצרכן", לכן באסם נסטלה רותמים אליה ספקים, מפעלים וכן את הלקוחות. "כי בסופו של דבר אפס השפעה סביבתית היא המטרה של כולנו. וכמו שאנחנו יודעים לבחור את המוצרים שמתאימים לנו יותר מבחינה תזונתית, התקווה היא שנדע גם לבחור את המוצרים שמתאימים לנו יותר מבחינת טביעת הרגל הפחמנית או טביעת הרגל האקולוגית שלהם", היא מסכמת.