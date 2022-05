מסלול טיול לשבת: חמש דקות מהבית ואתם בחיק הטבע

שלט קטן בסנטרל פארק נושא ציטוט של תושבת העיר: "The Trees, Flowers And Wildlife All Give Me Peace". ייתכן וזו תמצית חשיבותו של הטבע העירוני לנפש האדם, גופו ובריאותו, ואולי זו גם הסיבה שבעשורים החולפים, הנושא משתרש ואף נחקר. פארקים, חורשות, ואדיות ושטחים פתוחים המטופחים בתוך או בשולי מרכזים עירוניים, הם ריאות ירוקות המשמשות לנופש ולפנאי. ממחקרים שנערכו בארץ ובעולם, עולה שלטבע עירוני השפעות רחבות טווח עד כדי שיפור במדדי הבריאות של התושבים והמבקרים.

בעולם כולו, וגם בארץ, גוברת המודעות, ויישובים רבים מקדמים פיתוח טבע עירוני לרווחת התושבים, תוך חיבור הקהילה למעורבות חברתית ושמירת טבע וסביבה.

יעל זילברשטיין, מנהלת יחידת סקרי הטבע העירוני בחברה להגנת הטבע שמלווה תהליכים כאלה, מספרת שיותר ויותר רשויות מגלות את אוצרות הטבע שבתחומן, ומבינות שצריך לשמור ולהנגיש אותם לציבור.

בכפר סבא, למשל, הפסיקו הדברה כימית כדי להשיב מאביקים טבעיים, עיריית פתח תקווה קידמה תכנית לשימור בריכת חורף בעלת חשיבות אקולוגית. בירושלים שיפרו את הקשר בין טבע וקהילה והוסיפו לעמק הצבאים מתנדבים, פעילויות קהילתיות-חינוכיות ואפילו מטבח קהילתי, ועוד. הנה כמה המלצות למקומות שכאלה ברחבי הארץ:



חיפה - גן בוטני אקולוגי

לפני 40 שנה, זכה תא שטח בתוככי הטכניון, לשיקום נופי אקולוגי, ומאז חבוי במקום גן בוטני-אקולוגי נפלא. הגן מדגים את ההרמוניה הקיימת במפגש שבין אדם לטבע, ומהווה מפלט ומקום מפגש עבור סטודנטים, אנשי סגל ומבקרים. הגן הוכר זה מכבר כגן בוטני, וזוהי פנינה רב גונית האוצרת שורה של תצורות נוף ובהן אזור חורש טבעי, סוקולנטיים (צמחים בשרניים כמו קקטוסים), בריכת מים עם צמחים אופייניים ועוד. בגן גם פינות ישיבה מחומרים ממוחזרים, דק ושבילי טיול. בשנה שעברה הוא שופץ והונגש במלואו ופתוח לקהל 24/7.

פרדס חנה - חלקת חורש טבעי

במרכז המושבה ההיסטורית נותרו שרידי יער אלונים לצד כמה נקודות חן טבעיות שזכו לשימור. מול בניין המועצה ובחורשה המובילה לבית הראשונים, טיפלו ושיקמו במקבץ עצי אלון עתיקים ואף העתיקו למקום עצים נוספים.

בוואדי ברחוב האורנים מתנשאת חורשת אורנים גבוהים ולא הרחק משם שוכנת "שמורת החורש", חלקת חורש טבעי ששרדה מיערות העבר שהשתרעו במרחב, עם עצי אלון, אלה ולוטם. בחורף ובאביב פורחים ביניהם עיריות, צבעונים תורמוסים וסחלבים וכולו קסם ושלווה.

ערד - מדבר כטבע עירוני

עם נוף מדברי מפעים, ניצבת ערד בנקודת גובה ושכונות המגורים בשוליה שוכנות על מעין שלוחות אל הנוף. ביניהן גולשים ואדיות נחלים, המתפקדים כטבע עירוני לכל דבר. מדי שנה נערך בעיר ה"ביו בליץ'", אירוע טבע קהילתי שמחבר את הציבור לטבע בסיורים, הדרכות וטיולים, ומנגיש את העושר לקהל. נחל חסד, טביה או כידוד הם מהמוכרים והמסומנים, אך אינם היחידים כך שהטבע נמצא במרחק נגיעה.

נתניה - פריחה, אגם וברווזים

נתניה התברכה בכמה אוצרות טבע והשכילה גם לשמר אותם לטובת הציבור. בשמורת האירוסים הסמוכה לשכונת פולג, הסתיימה זה מכבר פריחת אירוס הארגמן האצילי, המעטר מדי חורף את חלקת האלוהים הקטנה שלו בעיר.

במרחק קצר משם נמצא פארק אגם החורף, חמדת טבע שהתפתחה סביב שלולית חורף עונתית, המושכת ציפורי מים ובעלי חיים לרוב ומחזיקה מעמד עד תחילת האביב. בשנים גשומות במיוחד, אפילו עד יולי. במקום גדלה צמחייה עשירה ונוספו מדשאות, מתקני שעשועים וספורט ושבילי טיול ברגל או באופניים.

שני האתרים מחוברים באמצעות גשר השמורות - מעבר נוח להולכים ולרוכבים. במזרח העיר שומרה גם חורשת הסרג'נטים - פינת טבע שקיבלה את שמה מפרשת הסרג'נטים הבריטיים שהוצאו להורג בנתניה. בחורשה שרידי אלונים מיערות השרון ואקליפטוסים שניטעו, והיא נהנית מפריחת חורף ואביב נהדרת. יש פינות ישיבה ושבילי טיול וגשרים לימי החורף המציפים חלקים ממנה.