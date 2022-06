עיתון גלובס, בשיתוף עם חברת המידע העסקי הבינלאומית Statista, משיקים, זו השנה השנייה, את דירוג המעסיקים הטובים ביותר בישראל. מטרת הדירוג היא לאתר 150 חברות על פני 22 ענפים, הנחשבות על ידי עובדים ועובדות, למקומות העבודה הטובים ביותר.

הדירוג יבוצע על ידי סקר אינטרנטי רחב. רשאים להשתתף עובדים/דות של חברות המעסיקות למעלה מ-200 איש ואישה. משתתפי הסקר יתבקשו לתת המלצות חיוביות או שליליות למעסיקים שלהם/ן כמו גם למעסיקים מתחרים באותו ענף.

שתפו אתנו את דעתכם/ן על המעסיק שלכם/ן ובכך עזרו לנו לגלות מי יוצר את סביבת העבודה הטובה ביותר בישראל. ההשתתפות היא אנונימית לחלוטין ופרטיכם/ן יישארו חסויים.

● להרשמה לחצו כאן

על סטטיסטה

עם מאגר של יותר ממיליון נתונים סטטיסטיים, סטטיסטה היא אחת מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים.

Statista.com מהווה פורטל מרכזי המעניק גישה לנתונים, תובנות ומגמות בלמעלה מ-80 אלף נושאים ו-170 תעשיות. הפורטל מורכב מסקרים קנייניים, מקורות משניים בלעדיים ונתונים מצטברים מ-22,500 מקורות.

החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מאז 2007, מעסיקה למעלה מ-1,000 עובדים ועובדות ב-12 ערים ברחבי העולם. היא מציעה ל-1.5 מיליון משתמשיה רשומים - מתחומי העסקים, המדעים והמגזר הציבורי - גישה לנתונים וסטטיסטיקה על פי סטנדרטים מדעיים.

מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות.

בין הלקוחות נמנים תאגידים רב לאומיים, למעלה מאלפיים אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, ארגוני סחר, בנקים ומוסדות פיננסיים, עמותות פוליטיות ורבים נוספים. בין השותפים לפרויקטים בתחום העיתונות והתקשורת נמנים בין היתר The Financial Times Forbes, The Independent, El Mundo, Frankfurter Allgemeine, Business Insider, LinkedIn ועוד.