משה חוגג מציג: איך נעלמים 2.5 מיליון שקל מארנק דיגיטלי?

ביממה האחרונה עלה שמו של איש העסקים משה חוגג לכותרות שלא בטובתו לאחר שפורסם כי ביחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה חושדים כי הארנק הדיגיטלי של בעלי בית"ר ירושלים רוקן מהמטבעות הדיגיטליים שהיו בו.

בחדשות 13 פורסם כי בארנק היה סכום שווה ערך ל-2.5 מיליון שקלים במטבעות דיגיטליים, שחוגג הפקיד כערבות לכך שיעמוד בהתחייבויות בבית"ר ירושלים, אך בדיקה של הארנק העלתה לכאורה כי הכספים נעלמו. מדובר לכאורה בהמשך להסתבכויות העבר של חוגג, אשר נעצר לראשונה בנובמבר אשתקד בחשד שגרף לכיסו עשרות מיליוני שקלים, יחד עם חשודים אחרים, תוך הצגת מצג שווא למשקיעים פוטנציאלים להשקיע במיזמים רווחיים לכאורה בתחום המטבעות הדיגיטליים.

"מעולם לא פשעתי"

חוגג הכחיש את החשדות נגדו באמצעות באי כוחו משה מזור ועמית חדד וכעת בתגובה לפרסומים החדשים על "העלמת ערבות בגובה 2.5 מיליון שקל מארנק דיגיטלי" הגיב בפוסט שהעלה לעמוד הפייסבוק שלו שבמסגרתו בין היתר כתב: "לפני כחצי שנה התהפך עליי עולמי, יגיע הרגע בו אספר את הצד שלי ואחשוף את כל מה שעברתי אבל לא עכשיו, זה עדיין לא הזמן הנכון לעשות זאת. זה יקח עוד לא מעט זמן אבל בסוף כולכם תראו שמעולם לא פשעתי וגם העבירות המעטות שהמשטרה עוד לכאורה מייחסת לי יסתיימו בלא כלום.

"לא התראיינתי בשנה האחרונה ולא אתראיין בקרוב, אני מתמקד במשפחתי וביצירה טכנולוגית. הפרופיל הציבורי הגבוה שלי הפך אותי למטרה והסית אותי מהעיקר. אני רוצה לשנות את זה".

מבלי לחרוץ את דינו של חוגג אשר זכאי ליהנות מחזקת החפות כל עוד לא הורשע בעבירה, החקירה החדשה של חוגג בנוגע להעלמת הערבות מהארנק הדיגיטלי מעלה שאלות על טיבה של ערבות בזירת הקריפטו. בראש התהיות עומדת השאלה איך יכול היה לכאורה חוגג להעביר כספים שיועדו לערבות מארנק דיגיטלי בלי שאף אחד ישים לכך לב או יעצור אותו? האם אין פיקוח על הערבות? אין מורשיי חתימה? האם הוא שלט לבדו על המטבעות הדיגיטליים?

ניר הירשמן, מנכ"ל פורום חברות הקריפטו, מסביר: התשובה לכל השאלות הללו תלויה בטכנולוגיה שבה השתמש חוגג עצמו בכדי להבטיח את כספי הערבות.

not your keys, not your coins

"אין שום בעיה להעלים כספים מארנק דיגיטלי בין רגע אם יש לך את המפתחות הנכונים", אומר הירשמן. "בקהילת הקריפטו אומרים 'not your keys not your coins'. עד שאתה לא מחזיק במפתחות הפרטיים, מפתחות ההצפנה של הארנק, שמקושרים לכתובת שבה נמצאים המטבעות הדיגיטליים, אז הכספים לא אצלך".

מעבר לכך מסביר הירשמן, אם לאדם נוסף יש גישה למפתחות הללו אז מדובר בפרצה, ולכל הפחות אותו אדם יכול לקחת את המטבעות ללא מפריע. הירשמן: "אם למישהו אחר יש גישה למפתחות הפרטיים שלך אז הוא יכול בכל רגע נתון לשלוף את הכספים בארנק הדיגיטלי. אפילו אם נותנים לך התקן פיזי ומראים שיש בתוכו מפתחות פרטיים שנותנים לך את הגישה למטבעות ביטקוין או מטבעות אחרים, ברגע שיש לאדם נוסף גישה לארנק הוא יכול לשלוף בכל רגע נתון את הביטקוין".

אפשרות נוספת לשלוף את הכספים מהארנק ללא מפריע נתונה בידי מי שמחזיק את "המילים" שבאמצעותן קודדו המפתחות הפרטיים. הירשמן מסביר: "כל המפתחות מקודדים על ידי רשימה של 24 מילים שצריך להכניס לכל ארנק בסדר מסוים. כלומר גם אם אין לאדם מסוים גישה למפתחות אבל יש לו גישה למילים הללו - שנקראות ה-seed - הוא יכול לשלוף בכל שלב את הכסף".

המשטרה אמורה לדעת איפה הכסף

שאלה נוספת שמעלה החקירה החדשה נגד חוגג היא האם לא ניתן לאתר את אותם כספים שהוצאו מהארנק הדיגיטלי? הם נעלמים במרחב הוירטואלי? התשובה לכך היא שלילית. מצד שני, הידיעה באיזה ארנק נמצאים הכספים לא תמיד עוזרת למי שטוען לבעלות המקורית עליהם. "מהרגע שמישהו הוציא את המטבעות מכתובת ציבורית אחת לאחרת אפשר לראות לאן המטבעות עברו, אבל אין לנו יותר שליטה עליהם, ואף אחד לא יכול להחזיר לנו אותם לארנק שממנו הם יצאו, מלבד מי שמחזיק את המפתחות הפרטיים למיקום החדש שלהם", אומר הירשמן.

"מעבר לכך", מוסיף הירשמן, "המשטרה אמורה לדעת לאן הכסף עבר, אבל האנשים שמחזיקים במטבעות לא נחשפים בהכרח. ברגע שהם ינסו להשתמש בביטקוין אפשר יהיה לראות לאן אותם כספים עברו, אבל אם אף אחד לא חיבר בין אותה כתובת ציבורית שאליה עברו הכספים לבין אדם מסוים אז אין דרך לדעת של מי זה ואיפה זה, ואין לך שליטה על אותם כספים. כלומר, אם מדובר בערבות שניתנה לטובת אדם אחר או מטרה אחרת אז לא ניתן לחלט אותם".

אז אין דרך להבטיח ערבויות כשהן ניתנות במטבעות דיגיטליים?

"בהחלט יש אפשרות כזאת. הטכנולוגיה כבר קיימת. יש מונח שנקרא מולטי-סיג. כדי להעביר מטבעות דיגיטליים צריך בד"כ מפתח פרטי אחד אך האפשרות של המולטי-סיג מאפשרת לייצר שלושה מפתחות פרטיים או ארבעה ואפילו יותר, ואפשר להגדיר כמה מפתחות צריך להפעיל יחד כדי להוציא את הכספים מהארנק הדיגיטלי. בערבויות מעבירים מפתח אחד לאדם ששם את הערבות, מפתח לאדם שנתנו לטובתו את הערבות ועוד מפתח לאדם ניטרלי, מעין בורר. אם לא ביצעת את התהליך הטכנולוגי הזה, אז אתה לא מגן על הערבות. המערכת הטכנולוגית מאשפרת יצירת ערבויות שאי אפשר להזיז בלי כמה חותמים".

בשלב זה לא ידוע איזה סוג מפתחות היו לארנק הדיגיטלי שבו הופקדו כספי הערבות, אך לכאורה קיימים שלושה מצבים שהולידו את הוצאת הכספים ללא מפריע: "יכול להיות שהיה למקבלי הערבות התקן פיזי, ארנק, אך ללא המפתחות הדיגיטליים ואז אין לזה שום משמעות - כלומר הם לא החזיקו ערבות בכלל. הכסף לא היה אצלם מעולם; המצב השני האפשרי הוא שהם החזיקו מפתחות פרטיים וקיבלו אותם מאדם אחר, והמשמעות היא שגם לאותו אדם יש את המפתחות הפרטיים הללו ויש לו גישה לארנק הדיגיטלי; האפשרות השלישית היא מעצבנת ועצובה וזה שמישהו במרמה הצליח להשיג גישה למפתחות הפרטיים ואז הוא גנב את הכסף. אנחנו לא יודעים מה קרה שם, אבל אלה מצבי הטבע שיכולים לקרות".

*** חזקת חפות: החקירה בעניינו של משה חוגג נמשכת. הוא לא הורשע ועומדת לו חזקת החפות.