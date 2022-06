מה שמה של הנינה החדשה של המלכה אליזבט?

1. עם איזה אייקון תרבות בריטי שתתה המלכה אליזבט תה בסרטון לרגל החגיגות לרגל 70 שנות שלטונה?

2. מה שמה של הנינה החדשה שלה, בתם התינוקת של הארי ומייגן?

3. מה היה שמה של "התינוקת של גרבר" שהלכה לעולמה השבוע בגיל 95?

4. איפה נמצא אזור היין הרשמי (Appellation) החדש של מדינת ישראל?

5. איזו מדינה הודיעה שבכוונתה לפתוח בקרוב שגרירות בירושלים?

6. למה מתקיים מצעד הגאווה דווקא בחודש יוני?

7. מהי הממלכה ההומו-לסבית של אי האלמוגים?

8. מה שם בניו של אורי זוהר ובנותיו של אריק איינשטיין שנשואים אלה לאלה?

9. מיהם המבצעים המקוריים של השיר העברי הקלאסי "החופש בבית הבראה"?

10. ומי חידשו אותו ב-2011?

11. מיהי הלהקה הישראלית שהקליטה שיר לסדרה "סמוך על סול"?

12. מיהו הסופר וחתן פרס הנובל לספרות שהואשם ב"השמצת הזהות הטורקית"?

13. המכירות של איזה בושם עלו ב-50% בעקבות משפט הדיבה של ג'וני דפ ואמבר הרד?

14. מה היה הקליפ הראשון ששודר ב-MTV?

15. וב-MTV אירופה?

תשובה 1 עם דמותו של הדב פדינגטון מסדרת הספרים והסרטים לילדים תשובה 2 ליליבת דיאנה מאונטבאטן-וינדזור תשובה 3 אן טרנר קוק תשובה 4 מטה יהודה תשובה 5 סורינאם תשובה 6 לזכר מהומות סטונוול בניו יורק ביוני 1969, סדרה של הפגנות ספונטניות של חברי הקהילה הגאה בתגובה לפשיטה משטרתית, בבר הסטונוול אין בשכונת גריניץ' וילג' תשובה 7 מדינה לכאורה שהוקמה ביוני 2004 באי קטן השייך לאוסטרליה, כמחאה פוליטית סמלית על-ידי קבוצה של פעילים לזכויות להט"ב תשובה 8 בנו הבכור של אורי זוהר, אפרים-פישל, נשוי לשירי לבית איינשטיין, ושלום זוהר התחתן עם הבת השנייה לבית איינשטיין, יסמין תשובה 9 אורי זהר ואשתו דאז אילנה רובינא תשובה 10 אריק איינשטיין ויהודית רביץ תשובה 11 לולה מארש תשובה 12 אורהאן פאמוק תשובה 13 דיור תשובה 14 "Video Killed the Radio Star" של להקת הבאגלז תשובה 15 "Money for Nothing" של להקת דייר סטרייטס