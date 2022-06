שיעורים באמנות הקואליציה: איך להרכיב, לפרק או להפוך באישון לילה

אלמלא ביטל ברגע האחרון את מסעו להודו, לפני כמעט שלושה חודשים, אפשר שנפתלי בנט היה מקבל עצה מועילה ממארחיו: איך להציל את הקואליציה שלו מאבדון. מנהיגי הממשלה הדתית הימנית הלאומנית ביותר בתולדות הודו פיתחו לכלל אמנות את יכולת השימור והפיזור של ממשלות רופפות. למען האמת, הם מפגינים את הווירטואוזיות שלהם בשעות האלה ממש, כפי שיתואר להלן.

הממשלה המרכזית בדלהי יציבה מאוד. בראשה עומדת 'מפלגת העם של בהאראט' (BJP), שזה שמה ההינדי של הודו. היא קיבלה רוב מוחלט של המושבים בבחירות 2019, ושום מפלגת אופוזיציה אינה מתקרבת כלל לדגדג אותה. אבל הודו היא פדרציה, יש בה 28 מדינות, שאחדות מהן היו מדורגות בין 20 הגדולות ביותר בעולם אילו היו עצמאיות. בכל אחת מהן יש בחירות, וממשלות עולות ויורדות.

מפלגת BJP שולטת במספר ניכר של מדינות, כולל שתיים משלוש הגדולות ביותר. אבל היא רוצה לשלוט בכולן, או לפחות בכמה שיותר. כשהיא מפסידה בבחירות, BJP מפעילה מיד את המכבש שלה בניסיון להפיל את ממשלות מתנגדיה. היא מחפשת עריקים, והיא נוטה למצוא אותם, מפני שבתור מפלגת שלטון כול־יכולה היא יכולה להבטיח הכול.

הטכניקה קבועה: מספר ניכר של עריקים פוטנציאליים עולים על אוטובוס ממוזג, או על מטוס, ומועברים אל בית מלון, הרחק מעיר הבירה של המדינה האמורה. בדרך כלל הם נשלחים אל מדינה אחרת, הנמצאת בשלטון BJP. שם הם נהנים מאירוח כיד המהרג'ה, אבל הם מנותקים מן העולם החיצון עד שניתנת ההזדמנות לערוך הצבעת אי אמון, ולהחליף ממשלות בלי בחירות.

לפני קצת יותר משנתיים וחצי, השלטון נשמט מידי BJP במדינה השנייה בגודלה בהודו, מהרשטרה (מומבאיי היא עיר בירתה). שותפתה הזוטרה והטבעית של BJP, מפלגת ימין דתית ששמה 'שיב סנה' (Shiv Sena), בגדה בה, וכוננה ממשלת הפכים עם שתי מפלגות מרכז־שמאל חילוניות (את מלוא הסיפור על קנוניות 2019 אפשר לקרוא ברשימה קודמת)

השבוע BJP חוזרת ומנסה לחטוף את מהרשטרה. היא הבריחה כמה עשרות עריקים פוטנציאליים אל בית מלון במדינת גוג'אראט השכנה, הנמצאת בשליטתה. בראש העריקים עומד שר בן 57 בממשלת ההפכים, לשעבר נהג של תלת־אופן, מה שקוראים באסיה 'טוק־טוק'.

Shiv Sena leader #EknathShinde, who is at the centre of the current political turmoil in Maharashtra, had humble beginnings and rose to become a top member of the party, in the process acquiring formidable organizational skills and a wide mass base.https://t.co/BazvMzfu6Y