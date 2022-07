מה אומרות הסנקציות האמריקאיות על שירותי ראיית חשבון ברוסיה

כפי שנחשף בגלובס, אתמול (ב') שיגרה מועצת רואי החשבון מייל עם אזהרה לכלל רואי ורואות החשבון בארץ בנוגע לסנקציות שמטילה ארה"ב על מתן שירותי ראיית חשבון ללקוחות ברוסיה ובבלרוס. במייל הזהירה המועצה את רואי ורואות החשבון, כי על רקע המלחמה באוקראינה, הכריז הממשל האמריקני על סנקציות וצעדים נגד רוסיה ובלרוס וכי ממשלת ארצות הברית מחילה את הסנקציות גם על מתן שירותי ראיית חשבון לכול אדם הנמצא בשטח רוסיה.

המייל יצר בלבול רב בקרב רואי ורואות החשבון בארץ, אשר תהו האם השירותים שהם מעניקים ללקוחותיהם נכנסים תחת אותה אזהרה.

בין השאלות שעלו היו האם מעתה נאסר עליהם לתת שירותים ללקוחות ישראלים שיש להם עסקים ברוסיה? האם מדובר רק על לקוחות שנמצאים פיזית ברוסיה או שגם מתן שירות ללקוחות ישראלים בעלי פעילות ועסקים ברוסיה נכלל באזהרה? על אילו שירותים מדובר? מה היקף המגבלות? מה הסנקציות שרואי החשבון חשופים אליהם?

לכל השאלות הללו לא ניתן מענה בפניה של מועצת רואי החשבון, וכך הבלבול רק גבר. במשרד המשפטים בחרו שלא להגיב בשלב זה לפניות גלובס בנוגע לשאלות שעלו.

רמי אריה עו"ד, רו"ח ויועץ מס ממשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' ורו"ח ומשפטן בני יונה, שותף במשרד עוה"ד ברכה ושות', ולשעבר מנהל מחלקת שוק ההון בחטיבה המקצועית ברשות המסים, עושים סדר בבלגן שעוררה הודעת מועצת רואי החשבון, ועונים על השאלות המרכזיות שרואי החשבון שואלים.

האם על פי הנחיית משרד המשפטים אסור לרואי ורואות חשבון ישראלים לתת שירותים ללקוחות רוסיים?

עו"ד ורו"ח רמי אריה: "הודעת מועצת רואי חשבון בהקשר להחלת הסנקציות שהחילה ממשלת ארה"ב על מתן שירותי ראיית חשבון במישרין או בעקיפין, היא עמומה. נאמר בה, כי רואי החשבון שיתנו שירותים לגורמים שהוכרזו עליהם סנקציות בכלל או לגורמים הנמצאים ברוסיה בפרט, עלולים להיות חשופים בעצמם לסנקציות האמריקאיות, אך לא נאמר באופן פסקני כי יוטלו עליהם סנקציות באופן חד-משמעי. יש להניח כי כל מקרה ייבחן לגופו.

"עם זאת, על פניו, לא כדאי לרואי החשבון לקחת הסיכון במתן שירותים ללקוחות רוסיים, תוך הסתמכות על לשונה העמומה של ההודעה, אלא אם הם בדקו היטב את עקרונות הסנקציות שהטילה ממשלת ארה"ב והם רוצים להתמודד נגדה אם יהיה בכך צורך. לדעתי, ייעשה נכון כל משרד רואי חשבון אם לעת עתה וכל עוד הסנקציות בתוקף, הוא יימנע ממתן שירותים ללקוחות ברוסיה או ללקוחות הכפופים לסנקציות שהוטלו על ידי ממשלת ארה"ב".

האם המגבלות חלות על כלל רואי ורואות החשבון בישראל ?

רו"ח בני יונה: "לפי הוראות משרד המשפטים הישראלי לא ברור, ואפילו נראה שכן. יחד עם זאת, בעיון בצו הסנקציות שפורסם ב 8.5.2022 על ידי OFAC במשרד האוצר האמריקאי נראה כי המגבלות חלות רק על שירותי חשבונאות שניתנים מארה"ב או ע"י אדם המשויך לארה"ב (from the United States, or by a United States person).

"נראה לכאורה כי החשיפה יכולה להיות רק על רואה חשבון הקשור לארה"ב. לכן, כדי לאמוד את מידת החשיפה, יש לבחון את מהות הקשר של רואה החשבון מול ארה"ב".

האם ישראלי שיש לו עסקים ברוסיה, עובדים ופעילות נחשב לגורם ברוסיה, על פי האזהרה?

עו"ד ורו"ח רמי אריה: "על פי האזהרה, אכן הסנקציות חלות לגבי כל גורם שהוכרז במפורש שהוטלו עליו סנקציות, גם אם הוא פועל מחוץ לרוסיה, ובוודאי על כל אדם הנמצא בשטח רוסיה. היות והמונח 'אדם' מכיל כל יחיד, חברה וישות משפטית אחרת, הרי הסנקציות חלות על כל סוגי העסקים ברוסיה. והיות ונאמר 'במישרין או בעקיפין' הרי הסנקציות יחולו גם על מתן שירותים לחברות בינלאומיות לרבות חברות הרשומות בישראל, אשר יש להן חברות בנות, סניפים או בעלי שליטה ברוסיה".

מהן הסנקציות שעלולות להיות מוטלות על רואי ורואות חשבון ישראלים?

עו"ד ורו"ח רמי אריה: "הסנקציות אשר עלולות להיות מוטלות על רואי חשבון ישראלים שיתנו שירותים לגופים ברוסיה, בין במישרין ובין בעקיפין, עלולות להיות הן במישור הכלכלי והן במישור הפלילי לפי הדין בארה"ב.

"במישור הכלכלי הם עלולים למצוא את עצמם תחת איסור להשתמש במערכת הכלכלית הבינלאומית הכרוכה ותלויה בארה"ב כגון קבלת העברות בנקאיות מחו"ל. במישור הפלילי, בהחלט קיימת האפשרות כי הפרקליטות בארה"ב תעמיד את אותם משרדים לדין פלילי בארה"ב. ממש כמו שבנקים בישראל הועמדו בעבר הלא רחוק תחת הצל של אישום פלילי של סיוע להעלמות מס לפי הדין בארה"ב ושילמו כופר נכבד כדי להימנע מהעמדה זו לדין".

האם ידוע על עוד מקרים בעבר שבהם עצם מתן שירותי ראיית חשבון נחשב עבירה הכפופה לסנקציה/עונש?

עו"ד ורו"ח רמי אריה: "נושא הסנקציות בכלל וגם בנושא שירותי ראיית חשבון אינו זר לנו. בשנות ה-70 הוטלו סנקציות על עסקים ממדינת ישראל על ידי מדינות אויב ומדינות אחרות אשר תמכו או חששו מאיום אמברגו על אספקת הנפט של מדינות ערב. לפי הדין כיום בישראל חל איסור על מתן שירותים לעסקים במדינות המוגדרות כמדינות אויב.

"האיסור מוטל לפי פקודת המסחר עם האויב עוד משנת 1939 וכמובן בצו המסחר עם האויב, התשע"א - 2011, קבלת כספים ממדינות אויב נחשבת כעבירת מקור לפי החוק להלבנת הון והסוחר או נותן שירותים למדינות אויב צפוי לעמוד לדין בישראל, כך שלא מדובר על נושא שאינו מוכר לנו בישראל".

האם הצו האמריקאי מטיל סנקציות רק על שירותי ראיית חשבון או על שירותים נוספים שמעניקים רואי חשבון?

רו"ח בני יונה: "הצו האמריקאי רחב יותר מהנוסח שפורסם על ידי משרד המשפטים הישראלי. הצו חל על שירותי חשבונאות, נאמנות והקמת תאגידים, או שירותי ייעוץ ניהולי לכל אדם שנמצא בפדרציה הרוסית.

"הצו חל גם על הכנת דוחות רואי חשבון. בהתאם לשאלות ותשובות שפרסם ה-OFAC הצו חל על כלל שירותי החשבונאות שניתנים, לרבות הכנת דוחות לצורכי מס והגשתם בשביל אדם הנמצא בפדרציה הרוסית (למעט מקרים חריגים שפורסמו.

"מעבר לכך, הצו חל גם על מתן שירותים בעקיפין שנעשים בשביל להתחמק ממשטר הסנקציות. מאידך הצו 'לא חל' על מתן שירותים לחברות בנות של חברות רוסיות הפועלות באופן אמיתי מחוץ לרוסיה".