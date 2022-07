פעמיים בתוך חודש אחד: מפורטוגל, לספרד, צרפת וקרואטיה, גל חום כבד ממשיך לפקוד חלקים נרחבים באירופה, גובה חיי אדם וגורם לנזק רב לרכוש ולשדות חקלאיים. השבוע, צפוי החום הכבד להגיע לאנגליה, שם פרסמו הרשויות "אזהרה אדומה קיצונית", אזהרת החום החמורה בהיסטוריה, לקראת זינוק הטמפרטורה ל-40 מעלות ביום שני הקרוב. בממלכה מזהירים כי ייתכן שהשבוע ייתרחש היום החם בהיסטוריה של המדינה.

מומחים מזהירים כי שינויי האקלים דוחפים את הטמפרטורות לקיצון שנה אחר שנה, לטווחים שטרם נחזו במדינות השונות, וכי לאי-פעולה להפחתת פליטות גזי החממה עלול להיות מחיר כבד יותר ככל שיחלפו השנים.

בפורטוגל ובספרד גבה החום הכבד השבוע את חייהם של 300 בני אדם, לצד שריפות שכילו שטחי יער גדולים והובילו לפינוי של אלפי אנשים מבתיהם. בתחנת המדידה בפינהו שבפורטוגל, זינקה הטמפרטורה ל-47 מעלות צלזיוס, הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנרשמה מאז החלו המדידות באזור. גם באזורים אחרים במדינה ובאזורים רחבים בדרום ספרד זינקה הטמפרטורה לטווח של 38-45 מעלות, ועשרות שריפות יער פרצו בשתי המדינות. את הלהבות ליבו רוחות חמות עזות שנשבו באזור, והובילו להתפשטות נרחבת שלהן.

#ICYMI VIDEO: A car drives through a wildfire in central Portugal, where over 2,000 firefighters were battling four major fires across the country pic.twitter.com/ZWrzU9ODUV

בפורטוגל פונו מבתיהם יותר מ-700 בני אדם, וכמה עשרות בתים נהרסו בשל השריפות. בצפון המדינה, טייס נהרג כאשר מטוס כיבוי האש שלו התרסק באזור פוז קואה, סמוך לגבול ספרד. השריפות החריבו השנה 75 אלף דונם של אדמה בפורטוגל - השטח הגדול ביותר מאז קיץ 2017, אז סבלה פורטוגל משריפות הרסניות שבהן נהרגו כ-100 בני אדם. שריפות פוגעות באזורים באזור ז'ירונד בצרפת, שם פונו יותר מ-12,000 בני אדם, כשכ-3,000 כבאים מנסים לשלוט בלהבות הכבדות. בדרום ספרד, ליד קוסטה דל סול, נאלצו כ-2,300 בני אדם לנוס מפני שריפה שהתפשטה באזור.

באיטליה, לגל החום מצטרפת בצורת ארוכת חודשים, המאיימת על התבואה וגובה מחיר כבד מהכלכלה המקומית. הממשלה האיטלקית הכריזה על מצב חירום בחמישה אזורים בשל התייבשות נהר פו - הנהר הארוך ביותר במדינה, שבאזורים מסוימים יבש כמעט לחלוטין. לפי הרשויות, מדובר באירוע האקלימי הגרוע ביותר מאז שנת 2003 במדינה, ובמחסור המים החמור ביותר שידע האזור מזה 70 שנה.

המשבר מאיים על התפוקה החקלאית ומכביד את הלחץ האינפלציוני הגובר. כ-15% מהיבולים - מדובדבן למשמש, אורז וחיטה נפגעו באופן קשה במיוחד, ולפי ההערכות, המחסור במים לחקלאות כבר הוביל לנזק בשווי 3 מיליארד יורו. בשל התנאים האקלימיים הקשים, נאלצה המדינה להפריש 36.5 מיליון יורו בכספי סיוע לאזורים מוכי הבצורת, למרות שכלכלתה מצויה במצב קשה, עם חוב המהווה כ-150% מהתמ"ג. ההשפעה של המשבר האקלימי על איטליה נאמדת ב-2 מיליארד יורו בשנה עד 2030 ו-5 מיליארד מ-2030 ועד 2050.

השבוע צפוי החום הכבד להכות בממלכה הבריטית. במדינה הוכרז מצב חירום לאומי בשל אזהרת חום קיצוני ב"צבע אדום", לראשונה. הטמפרטורה עשויה לזנק ל-40 מעלות במנצ'סטר, יורק, לונדון והאזור כבר ביום שני הקרוב, וכדי לצמצם נזק בחיי אדם, נערכות הרשויות להאטה משמעותית של הפעילות במדינה ולשיבושים באורחות החיים. כך למשל, מהירות קווי הרכבת תוגבל, חלק מבתי הספר לא יפעלו או ייסגרו מוקדם בשל היעדר מערכות מיזוג - שאף אינן קיימות בעסקים רבים ובבתים במדינה, וגם בחלק מבתי החולים תדולל פעילות שאיננה הכרחית.

Today, the forecast for Tuesday is shockingly almost identical for large parts of the country. pic.twitter.com/U5hQhZwoTi

In 2020, the @metoffice produced a hypothetical weather forecast for 23 July 2050 based on UK climate projections.

אירועי ספורט יבוטלו ועל הכבישים יפוזר חול, כדי למנוע מצב שבו האספלט יגיע לטמפרטורה לוהטת, עד כדי סכנת המסה. בשנת 2020, נרשמו באנגליה כ-2,500 מקרי תמותה עודפת בשל גלי החום המסוכנים. לפי הערכת הצלב האדום, מספר מקרי מוות הקשורים לחום במדינה ישלש עצמו בתוך 30 שנה. עבור הממלכה, בדומה למרבית העולם, משבר האקלים אינו עניין עתידי. שבעה מתוך 10 הימים החמים ביותר בבריטניה התרחשו מאז שנת 2003. שמונת חודשי יוני החמים ביותר שנרשמו בעולם מתרחשים כולם בשמונה השנים האחרונות. יוני 2022 תופס את המקום השלישי.

גלי החום באירופה כבר עלו בתדירות ובעוצמתם במהלך ארבעת העשורים האחרונים, ומחקר שפורסם החודש מצא שהשינויים מתרחשים מהר יותר ביבשת מאשר במקומות אחרים בעולם, כולל אזורים הנחשבים ל"הוט ספוט", כמו מערב ארצות הברית. גל חום באירופה ב-2003 הוביל למותם של 15,000 בני אדם בצרפת, רבים מהם תושבים מבוגרים שחיו בבתים ללא מיזוג אוויר.

גל החום הנוכחי הוא השני שפוקד את היבשת מאז תחילת הקיץ. הראשון התרחש בחודש יוני, מוקדם מהרגיל. מדעני אקלים מסבירים כי גלי החום כבר הפכו תכופים יותר, חזקים יותר, קטלניים יותר וארוכים יותר בגלל שינויי האקלים שנגרמו על ידי האדם. העולם כבר התחמם בכ-1.1 מעלות צלזיוס מאז החל העידן התעשייתי והטמפרטורות ימשיכו לעלות לטווח מסוכן, אלא אם כן ממשלות ברחבי העולם יבצעו קיצוצים חדים בפליטות גזי החממה (כ-45% מגזי החממה בעשור הנוכחי).

Our warming planet is making it almost effortless to break heat records, not just in Europe, but across the world.

This is how the average temperature has changed in Portugal, Spain, France & UK using data from @BerkeleyEarth pic.twitter.com/9vUuVZ2rQX