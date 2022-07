רוסיה מאיימת לכבוש עוד ועוד: מי נכנס לפאניקה במלחמת אוקראינה?

השבוע נכנסת פלישת רוסיה לאוקראינה לחודש השישי שלה. חמשת החודשים האחרונים זימנו כל מיני לקחים, אבל אולי החשוב שבהם הוא הצורך לפקפק בניתוחים סמכותיים מדי.

בימים שהובילו למלחמת פוטין ובשעות הראשונות לאחר שהתחילה, אי־ההסכמה העיקרית נגעה לשאלה אם קייב תיפול בתוך שלושה ימים או בתוך ארבעה ימים.

מאז, ההבנה הלקויה של מהלך המלחמה נפלה קורבן למצבי רוח ולמסקנות נמהרות: הרוסים נסוגים; האוקראינים מתקדמים; אולי בכלל האוקראינים מנצחים; לא, זה תיקו; לא, הרוסים מנצחים, מפני שיש להם יותר קני ארטילריה והרבה יותר פגזים; האוקראינים נסוגים מעיר אחר עיר, ונכתשים; רגע, רגע, משגרי הטילים האמריקאיים מגיעים; אולי בכלל הגלגל מתהפך.

השינויים המסחררים האלה התחוללו על רקע ידע מסיבי וקונקרטי לא רק על מהלך המלחמה, כי אם גם על מהלכם של קרבות מקומיים, בזמן אמיתי. לוויינים וחשבונות 'טלגרם' (כלי ההתכתבות המועדף של רוסים ושל אוקראינים) מספקים סרטוני וידאו בדרגה מדהימה של פירוט.

ואף על פי כן ההכללות האסטרטגיות נמצאו לוקות בחסר פעם אחר פעם, בין השאר מפני שהמכלילים התקשו להבין, או לנחש את מצב הדעת של ההנהגה הפוליטית ושל הפיקוד העליון.

עכשיו אנחנו מנסים לתת סימנים במהלכים ובהכרזות של הימים האחרונים. אולי הניסיון המסקרן ביותר נוגע למידת הצלחתם של 'היימארס' (HIMARS), ראשי התיבות האנגליים של 'מערכת רבת־ניידות של ארטילריה רקטית' מבית לוקהיד־מרטין. האמריקאים סיפקו 12 מערכות כאלה לאוקראינה, והודיעו שיספקו עוד ארבע. הם עשו כן הרבה יותר מדי מאוחר, אבל אם נאמין לחדשות הימים האחרונים, המערכות האלה עושות שמות ברוסים, ומשנות את מהלך הקרב.

