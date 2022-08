תעלומה בסין: לאן נעלמו רזרבות נחושת בשווי של כחצי מיליארד דולר

קבוצת חברות סיניות חוקרת מדוע אתר לאחסון סחורות בצפון המדינה מחזיק רק כשליש מרזרבות הנחושת שהן מממנות, כך לפי דיווח באתר בלומברג. משקיעים מיותר מ-12 חברות ממשלתיות התרכזו בעיר הנמל קוינהאונגדאו השבוע לאחר שהבינו על החוסר בסחורה בעקבות הלוואות שנלקחו לאחרונה, והחליטו לחקור את הפר.

לקבוצת החברות הממשלתיות יש חזקה על 300 אלף טון של נחושת בשווי של כ-5 מיליארד יואן (740 מיליון דולר), אך יש רק 100 טון באתר האחסון - כך סיפרו החברות הממשלתיות לאתר בלומברג. המחסור בסחורות באתר מוערך בשווי דולרי של 490 מיליון דולר.

תעלומת הנחושת במחוז חביי מגיעה בסך הכל כמה חודשים לאחר סכסוך נפרד שעירב בתוכו כמה אתרי אחסון בדרום סין, בנוגע לחוסרים משמעותיים של אלומיניום שהיו קשורים להלוואת מיליארד דולר. הביקורת והבדיקות בנוגע למימון והפעלת מחסני ואתרי סחורות בסין גוברת, במיוחד לאור הטלטלה בשווקים הגלובליים בחודשים האחרונים שמגבירה את הסיכונים הכלכליים.

במוקד של התעלומה הנוכחית נמצאת חברת המסחר הולודאו ריסאן, משקיעה בנפח בינוני שרוכשת בין 800 אלף למיליון טון נחושת מיובאת בשנה, לצורכי הפצה מקומית לתעשיית ההתכה הסינית. החברה בד"כ מסתמכת על חברות גדולות יותר למימון החומרים, ורק אז מחזירה את הכסף שלוותה בתוספת ריבית ועמלות בתום העסקה. נכון לכתיבת הידיעה, בחברה לא משיבים לשיחות או מיילים.

ביניים

משקיעים בסחורות מתמודדים עם סביבת מסחר קשוחה יותר השנה, בעוד הבנקים הפכו לזהירים מאוד בצל הפסדים בולטים, בעיקר בשוקי הניקל, והמחירי הסחורות הפכו לתנודתיים במיוחד בשל הפלישה הרוסית לאוקראינה. כל אלו עודדו אמצעי מימון אלטרנטיביים, כאשר חברות קטנות יותר בבעלות פרטית מעבירות את הסחורות שלהן למשקיעים ממשלתיים כדי לקבל מימון לפעילות עסקית.

אך דרך המימון הזו חשופה לסיכונים, מודל הצמיחה שהחזיק את כלכלת סין במשך עשורים ברציפות מראה סימני היחלשות. חברות ממשלתיות סיניות, ביניהן המפעלים הבולטים במדינה, כבר החלו בהליכי התייעלות וביקשו לצמצם פעילות בחלק מהחברות-הבנות שלהן, כולל מסחר צד ג', כדי להימנע מבעיות נזילות בהמשך השנה.

השפעת היעלמות הנחושת בקוינהאונגדאו עשויה להיות מוגבלת, כך הודיעה חברת Mysteel הממשלתית הסינית ברביעי האחרון. מתיכים במדינה שמשתמשים בסחורות מהאתר יוכלו להשתמש במלאי הקיים שלהם, ומשקיעים יוכלו לנתב יבוא מחדש לאתר בעיר הנמל מיעדים אחרים - כך לפי ההודעה.

