תעשיית הקריפטו סובלת משנה קשה, ולא רק בגלל ירידת ערכם של המטבעות. מתחילת השנה אבדו כשני מיליארד דולר במטבעות קריפטו, וכעת בורסת הקריפטו ביננס סובלת מפריצה נוספת.

האקרים גנבו לפחות 100 מיליון דולר באסימונים מביננס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, במכה נדירה יחסית בגודלה. על פי דיווחים אחרים, שווי השוד עשוי להגיע עד לחצי מיליארד דולר.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.