הופעה

קרולינה

מוזיאון ת״א לאמנות (פסטיבל הפסנתר)

תאריך: 3.11.22

משך ההופעה: כשעתיים

מחיר כרטיס: 139 שקלים

זמינות כרטיסים: באתר www.zappa-club.co.il

אחרי ששיתפה פעולה עם המפיק האמריקאי אדריאן יאנג, שעבד בין השאר גם עם ג'יי.זי וקנדריק לאמאר, ואחרי ששירים שלה שולבו בשתי סדרות של נטפליקס; When They See Us ו-Luke Cage, קרולינה עומדת להפגין את כשרונה המוכח בזירה הבינלאומית עם אלבום ראשון באנגלית שייצא ב־18 בנובמבר, בחברת התקליטים הבריטית הנחשבת Tru Thoughts. באלבום החדש, All Rivers שמו, ישתתפו החצוצרן אבישי כהן, המפיק המוזיקלי ריג'וייסר והזמרת ג'ני פנקין.

במופע מיוחד, שיתקיים בפסטיבל הפסנתר הקרוב, קרולינה, המכונה בחוגי המוזיקה המקומיים 'דיוות הגרוב', תשיק את האלבום החדש. לצד השירים החדשים היא תבצע גם את להיטיה הידועים, ביניהם: "אל תאחר", "צר לי צ'רלי" ו"אף אחד לא בא לי". במופע הזה, כמו בכל הופעותיה, קרולינה תחשוף את המנעד המוזיקלי המרהיב שלה - ממוזיקת סול ועד מוזיקה ים־תיכונית.

שורה תחתונה: הופעה מחשמלת של מלכת הגרוב הישראלית.

סינגל

Unholy

סם סמית' וקים פטרס

ז'אנר: פופ/אלקטרוני

אורך: 2:36 דקות

מספר השמעות (ספוטיפיי): 226 מיליון (נכון ל־23.10)

שיר חדש בראש מצעדי הפופ של 2022: Unholy של הזמר סם סמית'. מאז שיצא בחודש שעבר הוא התמקם במקום הראשון במצעד ספוטיפיי העולמי, בראש מצעד "בילבורד 200" העולמי, ובצמרת המצעדים באנגליה, קנדה, ניו זילנד, אוסטרליה, יוון, הונגריה, אירלנד ועוד.

סם סמית' וקים פטרס / צילום: Reuters

אפילו לרשימת חמשת השירים המושמעים בספוטיפיי ישראל, שלרוב מתבססת על להיטים בעברית, השתחל השיר המצוין של סם סמית', שאחד ממפיקיו המוזיקליים הוא הישראלי־אמריקאי עומר פדי.

גם ברשת הוא הפך לוויראלי: מספר הצפיות של סרטון השיר ביוטיוב עומד כרגע על כ־26 מיליון.

הלהיט הקצרצר, 2 וחצי דקות בסך הכל, שחלקים ממנו שוחררו טרום יציאתו לטיקטוק, הוא שיתוף פעולה של סמית', זוכה ארבעה פרסי גראמי, והזמרת הטרנסית הגרמנייה קים פטרס. יחד הם יצרו שיר אלקטרו פופ אפלולי על סודות, ניאוף ותשוקה, עם פזמון מדבק.

שורה תחתונה: הלהיט הכי גדול בעולם כרגע.

גאדג'ט

QuietComfort

Earbuds II

חברה: Bose

סוג גאדג'ט: אוזניות כפתור

זמן סוללה: 6 שעות

מחיר: 1,299 שקלים

המאבק על התואר "האוזניות עם פיצ'ר ביטול הרעשים הטוב ביותר בעולם" מתחולל כבר כמה שנים. המובילות בשוק הן האוזניות של סוני היפנית והאוזניות של Bose האמריקאית. כעת Bose משיקה את הדגם ה-QCE II, במטרה לפתוח פער ניכר בינה לבין סוני.

QuietComfort Earbuds II / צילום: באדיבות ניופאן

האוזניות מספקות סאונד צלול, צלילים גבוהים וברורים ובאסים עמוקים. הן קלות, קומפקטיות ועמידות בפני זיעה ומים. ערכת הנוחות של האוזניות כוללת 3 קצות אוזניות, בגדלים שונים, עשויות סיליקון רך ו־3 רצועות יציבות שונות לשילוב והתאמה מיטבית.

החידוש ב-QCE II הוא טכנולוגיית ה-CustomTune, המתאימה את ביטול הרעשים והסאונד לתנאי הרעש החיצוניים. איכות ביטול הרעשים היא בהחלט ברמה יוצאת דופן, רק חבל שאין אפשרות לכבות את הפיצ'ר בסביבות שקטות, לטובת ניצול יעיל יותר של הסוללה.

שורה תחתונה: אוזניות עם פיצ'ר ביטול רעשים מהטובות בשוק.

סטרימינג