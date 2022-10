מהפך בברזיל. הנשיא לשעבר ונציג השמאל, לואיז אינסיו דה סילבה, הידוע בכינוי "לולה", שכבר כיהן כנשיא במשך שתי קדנציות מ־2003 ועד סוף 2011, ניצח את הנשיא מהימין, ז'איר בולסנרו, והוא בדרכו לקדנציה שלישית.

אלו היו בחירות צמודות ומותחות, ויותר מכל מעידות על כך התוצאות: לולה צבר 50.83% מהקולות ובולסנרו 49.17%.

Central Rio de Janeiro is electric as final results tick in pic.twitter.com/gF7SvQNH44

בסבב ראשון שנערך בתחילת אוקטובר לולה דה סילבה ובולסונארו לא השיגו יותר מ־50% מהקולות הנדרשים כדי להתמנות לנשיא. אי לכך, וכפי שקובע החוק, נקבע סבב ב' ביום ראשון.

בברזיל יש יותר מ־156 מיליון אנשים הזכאים להצביע בבחירות. ההצבעה בגילאים 16 עד 18 ולאחר גיל 70 היא רשות אולם, ההצבעה לכל אדם, למעט נכים, בין הגילים 18 ל־70 היא חובה בברזיל.

עם ההפסד בבחירות, הפך ז'איר בולסונארו לנשיא הראשון מאז שנות ה־90 שלא הצליח להיבחר מחדש לתפקיד. כל הנשיאים שניסו להיבחר לכהונה שניה, הצליחו לנצח בבחירות. כך פרננדו אנריקה קרדוזו ב־1998, לולה עצמו ב־2006 ודילמה רוסף בַ־2014 זכו כולם בקדנציה שנייה של ארבע שנים. בולסונארו הוא כאמור הנשיא הראשון שנדחה בקלפי.

במשך חודשים היה נראה שלולה צועד בקלילות לקראת ניצחון כאשר הוא מזכיר לציבור כיצד בימי נשיאותו כלכלת ברזיל פרחה ומערכת הרווחה הצליחה לסייע לעשרות מיליונים לטפס מעלה ולהצטרף למעמד הביניים.

מנהיגים מכל רחבי העולם בירכו הלילה את לולה ובבירה סאו פאולו חגגו תומכיו ושיגרו זיקוקים.

עוד בטרם פורסמו התוצאות הרשמיות, תומכי לולה דה סילבה התגודדו בשדרות פאוליסטה בסאו פאולו והחלו לחגוג מיד לאחד סגירת הקלפיות. לאחר התוצאות הרשמיות זרמו לשדרה ולכיכרות ברחבי המדינה חוגגים רבים, שביקשו לשלוח את בולסנרו הביתה.

כעת החשש בברזיל הוא שהגה השלטון לא יעבור חלק ושהנשיא המפסיד המכהן מאז 2019 בתפקיד ינסה לערער על לגיטימיות התוצאות.

בולסנארו עשוי לטעון לזיופים ולאי סדרים ולגרור את המדינה למאבק משפטי שיפלג את העם החצוי ממילא, כפי שמראות התוצאות הצמודות בכלכלה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית.

במהלך הקמפיין דה סילבה התחייב להגדיל את שכר המינימום וכן את ההוצאות על העניים - הצעה שזכתה לפופולריות רבה בקרב מיליוני משפחות שקרסו עם מגפת הקורונה.

The favelas in Rio celebrating the new President of Brazil!!! #LulaPresidente2022 pic.twitter.com/KngLtjRRF1