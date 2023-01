מתעניינים בשוק הקריפטו? כך תעשו את הצעד הראשון בו בפשטות

הכתבה בשיתוף max

יש מי שכבר נכנסו לשוק מטבעות הקריפטו שהולך וצומח בשנים האחרונות, לעומתם רבים אחרים מביטים בו מהצד, בוחנים או מעוניינים לקחת בו חלק - ועדיין חוששים. ההערכות באוצר, שמגיעות מאגף הכלכלנית הראשית במשרד, מדברות על כ-200 אלף ישראלים שכבר מחזיקים או ביצעו עסקאות קריפטו - כ-2% מהאוכלוסייה. שיעור זה נחשב לנמוך יחסית לעולם. למשל, בהשוואה לארה"ב, שם הנתונים מדברים על בין 10% לפי נתוני סקר של אוניברסיטת שיקגו, ל-20%, על פי נתוני מכון Pew לחקר החברה האמריקנית. מהם אם כן החסמים הפסיכולוגיים המרכזיים שמונעים מישראלים לקחת חלק בשוק הקריפטו וכיצד המומחים מציעים להתגבר עליהם?

"הסיפור של כניסת הישראלים לעולם הקריפטו הוא חלק ממהפכה רחבה יותר שנוגעת להנגשת מוצרים פיננסיים מעט מסובכים ופחות נגישים לציבור הרחב", אומר מאיר אהרוני, סמנכ"ל פיתוח עסקי, טכנולוגיה וחדשנות בחברת max. הוא מוסיף כי "בדיוק לצורך כך השיקה השנה חברת max כרטיס אשראי חדש, שמטרתו לחבר ישראלים לעולם הקריפטו. כרטיס האשראי המדובר הופך את ההשקעה בקריפטו לפשוטה יותר, חוסך את הצורך של המשקיעים להתעסק בפעולות רבות ונותן להם מרווח ביטחון לגבי רווח-הפסד".

מנגנון ה-Cashback המוכר - רק בקריפטו

החיבור של כרטיס האשראי לעולם הקריפטו נעשה באמצעות אחד המנגנונים המוכרים יותר ללקוחות - ה-Cashback. החברה מציעה נוסחה שלפיה על כל 160 שקל שבהם ייעשה שימוש בכרטיס האשראי המדובר, יוחזר שווי של שקל ללקוחות - בביטקוין. "שנה אל תוך המהלך הזה זיהינו שני קהלים עיקריים שהולכים וצומחים", אומר אהרוני. "אחד מהם הוא של לקוחות שכבר התחילו להתנסות קצת עם בתי עסק שקשורים בקריפטו. הקהל השני הוא של כל אותם אנשים שמתעניינים, שומעים על כך בארוחות שישי, רוצים לנסות, אבל לא יודעים איך", הוא מוסיף.

מאיר אהרוני, סמנכ''ל פיתוח עסקי, טכנולוגיה וחדשנות בחברת max / צילום: ורד פרקש

לצורך המהלך, חברה אל max חברת Bits of Gold של יובל רואש, אשר עוד מ-2013 נחשבת לחלוצת המרות המטבעות הדיגיטליים, לשחקנית מובילה בתחום והראשונה לקבל רישיון בתחום מהרשויות בישראל. "כאשר לקוח מנפיק לעצמו כרטיס אשראי עם Cashback בביטקוין, קורה דבר נוסף", מסביר רואש. "אנחנו יוצרים לו ארנק ב-Bits of Gold, לצורך החזקת הביטקוינים במשמורת. כך כל מי שנחשפים בפעם הראשונה לקריפטו ולמטבעות דיגיטליים מדלגים על אחד המכשולים הקשים - פתיחת חשבון בחברת קריפטו ובעצם כך פתיחת ארנק קריפטו. זה מהלך חדשני גם ברמה בינלאומית", הוא מדגיש.

שיתוף הפעולה בין שתי החברות לווה ברגולציה קפדנית של אגף שוק ההון והביטוח במשרד האוצר. זו נקודה מהותית במיוחד מאחר שאחד הנושאים שעלו בדוח הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שפורסם בנובמבר האחרון, נגע בכך שהיעדר רגולציה מתאימה וגופים מתאימים הוביל ישראלים רבים להשקעה לא מפוקחת בקריפטו באמצעות גופים מחו"ל. "התהליך שייצרנו הוא תחת מעטפת רגולציה גדולה של אגף שוק ההון והביטוח מצד אחד ובנק ישראל מהצד השני", מציין אהרוני.

כרטיס אשראי maxBack CRYPTO / צילום: חברת max

"השקעה במקום לקבל נקודות"

הביטקוין הראשון ״נכרה״ (נוצר) ב-2009 על ידי מייסד המטבע, סאטושי נקמוטו - פסבדון לאדם או אפילו קבוצת האנשים שעומדים מאחורי טכנולוגיית הבלוקצ'יין. עד 2017 ערך המטבע עלה באיטיות כאשר בסוף אותה שנה הוא הגיע למה שנחשב אז לשיא של כ-17 אלף דולר לביטקוין. בנובמבר בשנה שעברה הגיע הביטקוין לשיאו עד היום - של מעל ל-65 אלף דולר ומאז חווה ירידה עד לכ-17 אלף דולר כיום.

האם המטבע מעבר לשיאו? רואש, מדגיש כמה עובדות חשובות לגביו: "הביטקוין הוא מטבע דיפלציוני. ההיצע שלו הולך ויורד ואנחנו יודעים בכל רגע נתון מה הולך לקרות איתו מבחינת כמות המטבעות שעוד יכולים להיכנס לשוק; אנחנו יודעים שהמספר הסופי של ביטקוינים שאפשר לכרות הוא 21 מיליון ונתוני כריית הביטקוין מצביעים על כך שנותרו עוד כשני מיליון מטבעות. מורגן סטנלי ערכו מחקר שוק מעמיק ופרסמו הערכה שלפיה עד 2026 מחיר ביטקוין אחד יגיע ל-250 אלף דולר".

יובל רואש, Bits of Gold / צילום: מירים אלסטר פלאש

כך או כך, עבור קהל היעד שמעוניין להיכנס או להעמיק את העיסוק בעולם הקריפטו, שימוש בכרטיס אשראי שמעניק Cashback במטבע דיגיטלי מפחית את החששות לגביו. "יחס ההמרה של 160 שקל הוצאה בכרטיס אשראי וקבלת שקל המומר אוטומטית לביטקוין הוא מהטובים בעולם", אומר אהרוני. "יש קהל יעד שמה שמעניין אותו זה השקעות. אז אנחנו בעצם באים ואומרים לאותם אנשים שבמקום לקבל נקודות Cashback שאין להם מושג מה יעשו איתן בהכרח, הם יכולים פשוט לקבל השקעה ולעקוב אחריה. עם הזמן באפשרותם לקבל החלטה איך להמשיך. ירצו - יוסיפו עוד לאותה השקעה. לא ירצו - הם יכולים להישאר רק עם מה שגם ככה קיבלו ב-Cashback, וכמובן גם יוכלו למכור אותה בחזרה לשקלים".

קריסת בורסות קריפטו - עדות לכוחו של הביטקוין

חסם פסיכולוגי נוסף אשר ניתן להתמודד איתו, לדברי אהרוני ורואש, נוגע לחששות לגבי התנהלות גופים שונים בשוק הקריפטו ועתידו. "אחד הדברים שמשפיעים על מחיר המטבע בטווח הקצר והבינוני הוא קריסה של בורסות וחברות בענף ויש נטייה לחשוב שהביטקוין עצמו גרם לקריסות הללו", אומר רואש. עם זאת, לדבריו, דווקא המקרים הללו מדגימים את כוחו של הביטקוין: "לאורך השנים קרסו בורסות וחברות, או נסגרו, היו רמאויות והיו אנשים שהתנהלו ברשלנות מוחלטת עם כספי לקוחות. אבל בסופו של דבר זה לא השפיע על הביטקוין. בורסות קמו והלכו - והביטקוין נשאר אותו הדבר והושפע מהיצע וביקוש".

אהרוני מוסיף: "המהלך שמובילות max ו-Bits of Gold מחזק, באמצעות הרגולציה ההדוקה שמושתת עליו, את הביטחון שאמור להיות לאנשים. זה מה שמבדל אותנו מבורסות שקרסו. כש-Bits of Gold מייצרים ללקוח ארנק, הוא יודע שהדברים שלו שמורים; ו-max, כגוף פיננסי גדול, עומד מאחורי העניין ומכניס למגרש את כל הבטוחות האפשריות, כולל מנגנונים שנועדו להבטיח כי הכסף בטוח".

לבסוף, יש נקודה אחת שבה אהרוני ורואש רואים את הדברים בפרספקטיבה מעט שונה, באופן שמשקף את עולם התוכן שכל אחד מגיע ממנו: מה אנשים צריכים לעשות עם ה-Cashback שיצטבר להם כתוצאה מהשימוש בכרטיס האשראי. אך דווקא הפרספקטיבה הזו משקפת את האפשרויות המגוונות שפתוחות בפני המחזיקים במטבע הווירטואלי. רואש, כ"אוונגליסט" של מטבעות קריפטו בעשור האחרון, סבור שאמנם השימוש בביטקוין כאמצעי תשלום עדיין מוקדם, אך לדבריו בטווח הרחוק, השקעה זו תהיה שימושית בהחלט, ועד אז, ניתן גם לממשה לשקלים למי שמעדיף לא להמתין. אהרוני, אומר כי "זה יכול להיות שוק של השקעה, אבל גם להשקעות צריכה להיות יכולת המימוש. לכן, התפקיד שלנו זה לאפשר את הממשק הכי פשוט ואינטואיטיבי להחזרת הביטקוינים אל חשבון הבנק במטבע שהמערכת הפיננסית וגופים אחרים יכולים לעבוד איתו. כלומר מימוש חזרה לשקלים".

כך או כך, אומר רואש לסיכום, "נראה שהצרכנים הישראלים קיבלו גישה למוצר ייחודי , המאפשר להם גישה נוחה לשוק החדש שנקרא מטבעות וירטואליים. כעת, כל אחת ואחד יכולים להחליט האם היא או הוא מוכנים להוציא כרטיס ולקבל תמורת השימושים שלהם ביטקוין Cashback ישר לחשבון שנפתח אוטומטית ללא מאמץ".

לפרטים נוספים על כרטיס maxBack CRYPTO הקליקו כאן>>

*חשוב לדעת:

חברת ביטס אוף גולד מאפשרת קנייה, מכירה ושמירה של מטבעות וירטואליים ("השירותים"). אין לראות באמור בכתבה משום מתן ייעוץ או המלצה בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קנייה או מכירה של מטבעות וירטואליים.

כרטיס CRYPTO maxBack הוא פרי שיתוף פעולה בין max לבין ביטס אוף גולד בע"מ ("Bits Of Gold"), במסגרתו הלקוח מתקשר עם max לצורך הנפקת כרטיס האשראי, ובמקביל מתקשר עם Bits Of Gold לצורך פתיחת חשבון אישי, צבירת מטבעות וירטואליים בחשבון האישי וביצוע עסקאות קריפטו בנכסים הדיגיטליים של Gold Of Bits בהתאם לתנאי השימוש של | Bites Of Gold ההצטרפות לכרטיס CRYPTO maxBack כפופה לתנאיה ולאישורה של | max צבירת והפקדת מטבעות וירטואליים תתבצע כנגד ביצוע "עסקאות" בכרטיס, כהגדרתן בתקנון כרטיס CRYPTO maxBack המצורף כחלק ממסמכי ההצטרפות לכרטיס ויהיה זמין בכל עת באתר max | יחס ההמרה כיום הוא 160 ₪ יומרו ל-1 ₪ לביטקוין ובעסקאות מול מוסדות המדינה: 320 ₪ יומרו ל-1 ₪ לביטקוין, בכפוף למגבלת זכאות שנתית של 2,000 ₪ | פטור מדמי כרטיס לשנה הראשונה: פטור מלא מעמלת דמי כרטיס למשך 12 חודשים ממועד הנפקת הכרטיס, וכל עוד הכרטיס מוגדר ככרטיס .CRYPTO maxBack בתום תקופת ההטבה, ייגבו דמי כרטיס חודשיים בסך 19.90₪ או בסכום אחר, כפי שישתנה מעת לעת בהתאם לתעריפון העמלות של| max

תוכנית הפינוקים: הכרטיס מצורף לתוכנית הפינוקים וההטבות של ,max בכפוף לתקנון הפינוקים ואתר ההטבות | עסקאות בכרטיס CRYPTO maxBack לא יזכו בצבירת נקודות למועדוני תעופה | אי עמידה בפירעון ההלוואה/ האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה: מקס איט פיננסים בע"מ| שירותי ההמרה למטבעות וירטואליים, ביצוע עסקאות במטבעות וביטולן, צפייה ביתרת המטבעות, השלכות מיסוי, היבטי אבטחת מידע ועלות השירותים כאמור - הינם באחריותה הבלעדית של Gold of Bits ,הפועלת מתוקף אישור עיסוק זמני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים מוסדרים (מס' רישיון: 56716 (ובהתאם לתנאי השימוש המפורסמים על ידה. שער ההמרה ₪/ביטקויין נקבע ומפורסם על ידי Gold of Bits.

**פרסום זה נועד למטרות שיווקיות בלבד, ואין בו משום יעוץ ו/או הצעה ו/או הזמנה לבצע השקעה או רכישה כלשהי ו/או משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.