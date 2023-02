ענקית הטכנולוגיה אפל שחררה עדכון גרסה למערכת ההפעלה שלה, iOS 16.3.1. לפי דיווחים ממשתמשים ברחבי העולם, אפליקציית Google Photos הפופולרית, בה אנשים מאחסנים את תמונות העבר שלהם, קורסת להם עם יישום עדכון הגרסה החדש. הקריסה, שמתרחשת מיד לאחר פתיחת האפליקציה, לא מאפשרת לגשת או לנהל את ספריית התמונות.

