מה קורה בבית משפט עליון שתהליך המינוי של שופטיו נמצא כולו בידי פוליטיקאים? הקשיבו לשלוש שעות וחצי של שאלות ותשובות בבית המשפט העליון של ארה"ב ביום ג' השבוע (הן עמדו להימשך גם למוחרת, לאחר כתיבת הטור הזה). הן היו מרתקות, אבל גם מטרידות. לא פעם הן נשמעו כמו דיון פוליטי במליאתו של בית נבחרים.

על הפרק עומד עניין הנוגע במישרים לחייהם של עשרות מיליוני אמריקאים: חובות שצברו סטודנטים במרוצת לימודיהם. שכר הלימוד באמריקה גבוה להחריד, בייחוד באוניברסיטאות יוקרה. הממשלה הפדרלית מלווה ברצון, ולסטודנטים אין בררה אלא להתמשכן.

המספרים מדברים בעדם. 43 מיליון אמריקאים חבים 1.6 טריליון (1,600 מיליארד) דולר לממשלה הפדרלית. 16% נקלעו לחדלות פירעון. אחרים מוסיפים לפרוע את חובות נעוריהם הרחק אל תוך בגרותם.

בקיץ שעבר, הנשיא ביידן הורה למחול חלק ניכר של חובותיהם. השמאל הרדיקלי של מפלגתו רצה שהוא ימחל הכול. השמאל הקצת פחות רדיקלי רצה שהוא ימחל 50 אלף דולר לכל לווה.

הימין, לאו דווקא הרדיקלי, התחלחל מחוסר האחריות הפיסקאלית. מחילת החובות עמדה למחוק בין 300 ל-400 מיליארד דולר מנכסי הממשלה הפדרלית, בשעה שהחוב הלאומי עומד כבר על 30 טריליון דולר ויותר.

הנשיא הסתמך על חוק בן 20 שנה, שהקונגרס אימץ בהשפעת הטראומה הלאומית של 11 בספטמבר 2001. הוא קבע אז, שהממשל יהיה מוסמך להשעות את חובותיהם של סטודנטים בשעת חירום. אבל החוק לא התיר את ביטול החובות.

להלן קרה מה שקורה ללא הרף בשיטה הפדרלית האמריקאית: התובעים הכלליים הרפובליקאיים של שש מדינות גררו את הממשל הדמוקרטי אל בית המשפט העליון, בתקווה שהעליון יאסור את המחילה. הטענה: הממשל לא אפשר דיון בקונגרס, והקונגרס לא התיר את המחילה.

בארה"ב כמעט כל התובעים הכלליים נבחרים בבחירות כלליות. הם פוליטיקאים לכל דבר. מאחר שלעתים קרובות הם שוחרים כהונות בכירות יותר, כמו מושלי מדינות או סנאטורים, עניין רגיל הוא שהם יוצאים מגדרם לשבש את פעולות הממשל בוושינגטון, כאשר הוא שייך למפלגה היריבה.

בכלל, הכול פוליטי הרבה יותר מדי במשפט האמריקאי. במקרים רבים אפילו שופטים עליונים של מדינות נבחרים בבחירות כלליות. תשעת השופטים או השופטות בבית המשפט העליון בוושינגטון אומנם אינם נבחרים, אבל הם מגיעים לשם בעקבות תהליך מינוי פוליטי לעילא ולעילא.

הנשיא הוא היחיד המוסמך להציע מועמדים, והסנאט הוא המאשר אותם. נשיאים נטו תמיד להציע מועמדים עם רקע פוליטי מפלגתי. ב-30 השנה האחרונות לא התמנו שופטים עליונים אלא על פי קריטריונים פוליטיים נוקשים. נשיא של הימין מינה שמרנים מובהקים, נשיא של השמאל מינה ליברלים מובהקים. לחלקם אפשר להוסיף את התווית "רדיקלים", ולייחס להם כוונות של מה שקוראים במזרח הים התיכון "מהפכה שיפוטית".

בזכות דונלד טראמפ יש כיום רוב ימני ("שמרני", בעגה האמריקאית) מכריע בבית המשפט העליון: שישה עליונים של הימין (בהם אישה אחת) ושלוש עליונות של השמאל ("ליברליות", בעגה האמריקאית).

