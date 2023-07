הסרט שלא תרצו להחמיץ ופסטיבל הקיץ שאתם חייבים לראות

על "On a Wing and a Prayer" זמין לצפייה: אמזון פריים וידאו

ז'אנר: דרמה מבוססת סיפור אמיתי

משך הסרט: 102 דק'

במאי: שון מקנמרה

שחקנים: דניס קווייד, הת'ר גראהם, ג'סי מטקאלף, ג'סי קייס, ברט רייס

תסריט: בריאן אגסטון

שפה: אנגלית

עלות ההפקה: 18 מיליון דולר (כפי שפורסם במגזין The Atlanta Journal

Constitution)

עלייה למסכים: 7 באפריל

ציון IMDB:

5.5/10 (מתוך 4000 קולות)

ציון Rotten Tomatos:

60% (ציון הקהל)

Rotten Tomatos: 16% (ציון המבקרים)

ב־2009 התרחש אירוע כל כך דרמטי בשמי ארצות הברית, שקשה להאמין שלקח 14 שנים להפוך אותו לסרט הוליוודי. דאג וויט (דניס קווייד), רוקח ממארצ'יבלד, לואיזיאנה, בן 56, טס לפלורידה עם אשתו טרי, (הת'ר גראהם) ושתי בנותיהם, על מנת להשתתף בהלוויה של אחיו ג'פרי וייט (ברט רייס) שנפטר באופן פתאומי. בדרך חזרה המשפחה עולה על טיסה פרטית שמטיס חבר המשפחה, ג'ו קאבוק (וילבור פיצג'רלד), שעובר התקף לב זמן קצר לאחר ההמראה. עם עזרה ממגדלי הפיקוח ומדריך הטיסה, דאג, אב המשפחה, מנחית את המטוס בשדה התעופה בפלורידה.

ההקשר למציאות

הסרט, כאמור, מבוסס על סיפורה האמיתי של משפחת וויט, שביום הראשון של חג הפסחא ב-2009, עלתה לטיסה פרטית לביתה וכעשר דקות לאחר ההמראה טייס המטוס שלהם מת מהתקף לב. בשונה ממה שמוצג בסרט, לדאג וויט היה רישיון טיס. על פי NBC, הוא הוציא אותו כ־18 שנים לפני המקרה, והיו לו 150 שעות טיסה במטוס ססנה, אך הוא מעולם לא הטיס מטוס מסוג "קינג אייר", עליו עלו הוא ומשפחתו. גם חייו של קרי סורנסון (בגילומו של ג'סי מטקאלף), מדריך הטיסה המלווה את וויט לאורך הדרך, מבוססים על הביוגרפיה האמיתית שלו: הוא איבד גם את אביו הביולוגי, שהיה טייס, וגם את אביו החורג, בתאונות טייס.

ההקשר הקולנועי

במשך שנים בני משפחת וויט, נוצרים אדוקים באמונתם, סירבו להפוך את סיפורם לסרט. כפי שפורסם ב- "Historyvshollywood", המשפחה הסכימה להצעה הנוכחית רק מפני שהיוצרים היו מוכנים ליצור סרט שכולל בתוכו אמונה דתית. רומא דואני, מפיקת הסרט, אמרה בראיון למגזין "Ncregister": "אני לא בעסקי 'סרטי התרסקות מטוס', אני בעסקי 'סרטי התקווה'". היא הוסיפה שמה שמשך אותה בסיפור הזה יותר מהכל הוא שגם ברגע המפחיד ביותר בחייהם, משפחת וויט סמכה על אלוהים.

2 דברים שכדאי לדעת

● המטוס הפרטי בו טסו בני משפחת וויט הוא "קינג אייר 200" בעל שני מנועי "טורבו פרופ" (מנועי סילון). דגמים שונים של הקינג אייר נמצאים בשימוש אזרחי וצבאי ב-94 מדינות.

● כפי שפורסם ב-CNN, כשנה לאחר האירוע ב-2009, מומחי תעופה העריכו כי היה סיכוי של פחות מעשרה אחוזים שמשפחת וויט תצלח את האירוע.

למה בחרנו בו

יש סרטים שהעובדה שהם מבוססים על סיפור אמיתי נראית בלתי הגיונית, והסרט על משפחת וויט הוא בהחלט כזה. הדגש שהסרט שם על אמונה מצליח לרגש לעיתים, אך לעיתים גם נופל לדרמטיות יתר. יש בסרט הזה בעיות, המשחק לא תמיד מדויק, והמלודרמטיות מוגזמת, אבל הוא שווה צפייה רק בשביל לנסות לדמיין מה היה קורה אילו אלה היו אנו במקום משפחת וויט, באירוע הכל כך מפחיד ונדיר אליו נקלעו בשמיים.

קלאסי

פילהרמונית FEST

פסטיבל הקיץ של הפילהרמונית הישראלית



היכן: היכל התרבות על צ'רלס ברונפמן

כתובת: הוברמן 1, תל אביב

טלפון: 03-543-0777

מתי: 29-31 ביולי

מחיר כרטיס: 375 - 125 שקלים

למועדי הקונצרטים ורכישת כרטיסים: www.ipo.co.il

השנה, פסטיבל הקיץ של התזמורת הפילהרמונית הישראלית יתקיים בין התאריכים 29 ל־31 ביולי, ולאורכו יבוצעו 12 מופעים שונים בשלושת האולמות של היכל התרבות.

הפסטיבל יפתח ביום שבת (29.7), עם הקרנת הסרט "הארי פוטר וחדר הסודות", הסרט השני בסדרת "הארי פוטר", בליווי קונצרט חי. הסרט יוקרן על גבי מסך ענק ברזולוציה גבוהה, בעוד התזמורת תנגן את פס הקול של ג'ון ויליאמס בניצוחו של טימותי הנטי.

עוד באותו יום: מופע מחווה לשירי שושנה דמארי בעיבודים מקוריים, בביצוע "אנסמבל קווינטה" ורביעיית מיתרים של התזמורת, וקונצרט בו יבצעו הפסנתרן מאו פוג'יטה והכנר מארק בוצ'קוב את החלק הראשון במכלול הסונטות לכינור ופסנתר של בטהובן.

הפסנתרן קווין צ'ן / צילום: יואל לוי

ערב מחווה לסשה ארגוב וחגיגיה ברזילאית

ביום השני לפסטיבל (30.7), הפסנתרן קווין צ'ן, זוכה תחרות רובינשטיין השנה, ינגן רסיטל מיוחד מיצירות ליסט ושופן. במקביל, באולם לואי, בוצ'קוב ופוג'יטה יבצעו את החלק השני של מכלול הסונטות לכינור ופסנתר של בטהובן. עוד באותו יום: ערב מחווה לסשה ארגוב ומתי כספי בביצוע אינסטרומנטלי, וחגיגת טנגו, המשלבת מוזיקה וריקודים, בניהולו המוזיקלי של נגן בנדונאון עמיחי שליו.

ביום השלישי לפסטיבל (31.7) יחבור זוכה התוכנית "הכוכב הבא", תמיר גרינברג, להופעה משותפת ראשונה עם התזמורת. את העיבוד התזמורתי לשירים ביצע ירון גוטפריד, שגם ינצח על המופע. בהמשך הערב, באולם צוקר, יבוצע החלק השלישי של מכלול הסונטות לכינור ופסנתר של בטהובן. עוד באותו יום: המופע "דבשות", הכולל עיבודים מוזיקליים לטקסטים של משוררים ישראליים קאנוניים, והמופע "קונצ'רטו לברזיל", בו אנסמבל השורו הישראלי "שורולה" יבצע קטעי שורו קלאסיים ועיבודים בסגנון ברזילאי ליצירות של באך, שופן וצ'ייקובסקי.