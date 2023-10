המיליארדר אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, פתח בימים האחרונים חזית חסרת תקדים מול ממשלת גרמניה. בעימות שהסלים במהירות ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר) הנמצאת בבעלותו של מאסק, הוא קרא לתושבי גרמניה להדיח את הממשלה הנוכחית בבחירות הבאות. העימות הוביל לקריאות בגרמניה ובאיחוד האירופי להגביל את התבטאויותיו.

● האי האיטלקי הקטן שעלול לרסק את כלל המדיניות האירופית

● בניסיון לקרר את שוק הדיור: פורטוגל מבטלת הטבות מס לתושבים חדשים

מאסק מרבה להביע את דעתו בימים האחרונים על נושאי הגירה לא־חוקית, ולשתף פרסומים שונים בנושא עם יותר מ־158 מיליון העוקבים שלו. הוא גם ביקר בגבול ארה"ב־מקסיקו כדי "לעמוד מקרוב" על הדרך שבה מהגרים לא־חוקיים נכנסים למדינה. בנוסף, בחר מאסק בסוף השבוע להתערב בסוגיית הפליטים ומבקשי המקלט הנכנסים לאירופה, ובעימות הפנימי שהדבר יוצר בין מדינות האיחוד האירופי, ובמיוחד בין איטליה לגרמניה.

כפי שדווח ב"גלובס" לפני כשבועיים, בחצי הראשון של השנה חל זינוק משמעותי במספר הנכנסים הלא־חוקיים לאיחוד, שצפוי לחצות רף של כמיליון בני אדם השנה, ולהיות הגבוה ביותר מאז משבר הפליטים של 2015־2016. המוקד בשבועות האחרונים הפך להיות האי האיטלקי למפדוזה, עם כ־70% מהכניסות הלא־חוקיות לאיחוד בחודש האחרון.

מהגרים ופליטים מסתכנים בשיט בסירות רעועות העמוסות הרבה מעל הקיבולת, לרוב עם דלק שמספיק רק כדי להגיע לאמצע הים התיכון, ולחכות לחילוץ או להיסחפות לחוף בטוח. הם משלמים אלפי דולרים בעבור המסע המסוכן, ורשתות מבריחי אדם פועלות בחופי לוב, תוניסיה, מרוקו, טורקיה, מדינות מערב אפריקה (לכיוון האיים הקנריים השייכים לספרד), ועוד. 30 אלף מהגרים טבעו למוות בשמונה השנים האחרונות בלבד לפי מקרים מתועדים, וההערכות הן שהמספרים האמיתיים גבוהים הרבה יותר.

סכנה זו היא הרקע להקמתם של כמה ארגוני חילוץ ימיים לא־ממשלתיים, שספינותיהם מסתובבות בים התיכון ונענות לקריאות מצוקה של סירות פליטים או מאתרות כאלו. הפעילות של הארגונים האלו שנויה במחלוקת, ובאיטליה במיוחד יש מי שמאשימים אותם ב"שיתוף פעולה" עם המבריחים. רב־חובלת של אחת מהן הועמדה לדין באיטליה באשמה של סיוע להברחה של בני אדם, אך בית המשפט הורה לשחררה.

במקרים רבים, מוקדים של הצלת מבקשי מקלט מקבלים טלפונים מתוך הסירה עצמה, ברגע שזו עזבה את חופי צפון־אפריקה, כדי לדעת לאן להגיע וכיצד לחלץ מבלי שכלי השיט יתהפך. לאחר מכן, המהגרים מועלים לסיפון ואז מובלים לנמל הקרוב ביותר, לרוב באיטליה. ראשת ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, שיגרה בימים האחרונים "מכתב זועם" לקנצלר גרמניה אולף שולץ, שבו הביעה זעזוע מכך שחלק מארגונים אלו מקבלים תמיכה ממשלתית מברלין.

עימות זה היה הרקע לציוץ של מאסק בסוף השבוע, שבו שב והפיץ ציוץ של "רדיו גנואה", ארגון המתנגד להגירה לאיטליה. בציוץ נכתב כי "ישנן כרגע שמונה ספינות של ארגונים לא־ממשלתיים גרמנים, המסתובבות בים התיכון ואוספות מהגרים לא־חוקיים ופורקות אותם באיטליה. ארגונים אלו מסובסדים על ידי ממשלת גרמניה. בואו נקווה שה־AfD ("אלטרנטיבה לגרמניה", מפלגת ימין קיצוני גרמנית המוחרמת על ידי המערכת הפוליטית המרכזית) יזכו בבחירות כדי להפסיק את ההתאבדות האירופית הזו". מאסק הוסיף מעל הציוץ ששיתף: "האם הציבור הגרמני מודע לזה?".

If a government in a democracy goes against the will of the people, it should be voted out