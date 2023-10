שורת מדינות וארגונים התייצבו לצדה של ישראל וגינו בחריפות את התקפת החמאס הבוקר על מדינת ישראל. נשיאת הפרלמנט האירופי, רוברטה מצולה, הייתה אחת הראשונות לכתוב ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר). "אני נחרדת מההתקפה הנמשכת על ישראל. אנו מגנים את הטרור ואת האלימות שמכוונת נגד אזרחים חפים מפשע", כתבה, "מחשבותי נתונות לכל מי שנמצא תחת אש, לכוחות ההצלה ושל אלו המגנים מפני ההתקפות הברוטליות הללו". "הטרור לא ינצח לעולם", כתבה.

ראש ממשלת צ'כיה פיטר פיאלה כתב גם הוא "אני מגנה את התקפות הטרור נגד ישראל. מחשבותי עם הקורבנות החפים מפשע של האלימות הזו, ואני מקווה שחברינו בישראל יטפלו בצורה המהירה ביותר במצב. צ'כיה עמדה תמיד ותעמוד תמיד לצד ישראל".

שרת החוץ הגרמנית אנלנה ברבוק פירסמה הודעה בה היא כותבת: "אני מגנה בחריפות את התקפות הטרור מעזה... חמאס הוא זה שהסלים את רמת האלימות". "אלימות ושיגור רקטות נגד אזרחים חייבים להסתיים מיד. הסולידריות המלאה שלנו נתונה לישראל, ויש לה את הזכות המלאה תחת החוק הבינלאומי להגן על עצמה".

נציג האיחוד האירופי לענייני חוץ, ג'וזפ בורל, כתב: "אנחנו עוקבים בכאב אחרי החדשות הבאות מישראל. אנו מגנים בכל תוקף את ההתקפות של חמאס. האלימות האיומה הזו חייבת להסתיים מיד. טרור ואלימות אינם פותרים דבר. האיחוד האירופי מביע סולידריות עם ישראל ברגעים קשים אלה".

נשיאת הנציבות אורסולה פון דר ליין, כתבה: "אני מגנה בכל תוקף את ההתקפה הטרוריסטית של חמאס נגד ישראל. זהו טרור בצורתו הבזויה ביותר. לישראל יש את הזכות להגן על עצמה מול ההתקפות המחרידות הללו".

גם שגרירים זרים המתגוררים בישראל, ביניהם השגריר הגרמני שטפן זייברט והשגרירה ההולנדית מרייט שורמן, גינו בחריפות את המתקפה והביעו סולידריות עם תושבי ישראל הנמצאים תחת מתקפה.

המיליארדר אילון מאסק כתב ברשת החברתית X שבבעלותו "מצער לראות מה שקורה בישראל. אני מקווה שיכול להיות שלום יום אחד".