היום העשירי למלחמת "חרבות ברזל": צה"ל תקף הלילה (בין ראשון לשני) תשתיות צבאיות של חיזבאללה בתגובה לירי 5 טילי הנ"ט לעבר עמדות צבאיות בגבול הצפון. כתוצאה מן הירי הראשון נהרג אזרח אחד ונפצעו שלושה בני אדם. בריאיון לתוכנית "60 דקות" העניק נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן גיבוי מלא לתגובה הישראלית לטבח ולמתקפת הפתע של חמאס ואמר כי "הדבר החשוב ביותר הוא לשים קץ לאכזריות הזו ולחייב את מי שביצעו אותה לקחת אחריות". עוד הוסיף הנשיא האמריקני כי כיבוש רצועת עזה בידי ישראל יהיה "טעות גדולה".

● עמוס גלעד מסביר: אלה היו שתי הטעויות של חמאס וזה מה שיקרה אחרי שנסלק אותו

● טרוריסטים פלסטינים הודו: בורסת קריפטו רוסית מימנה את המתקפה על ישראל

● ראש עיריית חיפה מספרת על בני משפחתה שנרצחו בדרום בזמן שהכינה את המקלטים בעיר

יותר מ-100 מטרות צבאיות הופצצו ברצועת עזה אמש, בהן מפקדות ומתחמים צבאיים, משגרי רקטות, עמדות נ"ט ותצפית. בצה"ל ממשיכים להפציר בתושבי הרצועה להתפנות דרומה למרות ניסיונות חמאס למנוע זאת, ואף חודשה אספקת המים לדרום הרצועה על מנת לעודד את ההגירה.

מניין הנרצחים והנופלים מתחילת המלחמה עומד על כ-1,300, דובר צה"ל מסר ל-155 משפחות כי יקיריהן נחטפו לשטח הרצועה, ועדכן את משפחותיהן של 289 חללים. מתחילת הלחימה פונו לבתי החולים 3,526 פצועים, 355 פצועים עדיין מאושפזים בבתי החולים, מהם 95 במצב קשה. לרשימת הנרצחים והנופלים ששמותיהם הותרו לפרסום - לחצו כאן.

עדכונים שוטפים

07:32 - דיווח בעיתון הערבי אל-מג'לה: בצל המלחמה בעזה - מצרים צפויה לארח ביום שבת פסגה אזורית-בין-לאומית, בהשתתפות החברות הקבועות במועצת הביטחון, מדינות ערביות גדולות ומדינות אירופיות גדולות. במהלך הפגישה ידונו במסדרונות הומניטריים בעזה, בהימנעות מפגיעה באזרחים, ביצירת מסלול מדיני בזמן המלחמה ובהתנגדות להרחבתה באזור.

07:32 - דיווח בעיתון הערבי אל-מג'לה: בצל המלחמה בעזה - מצרים צפויה לארח ביום שבת פסגה אזורית-בין-לאומית, בהשתתפות החברות הקבועות במועצת הביטחון, מדינות ערביות גדולות ומדינות אירופיות גדולות. במהלך הפגישה ידונו במסדרונות הומניטריים בעזה, בהימנעות מפגיעה באזרחים, ביצירת מסלול מדיני בזמן המלחמה ובהתנגדות להרחבתה באזור.

07:13 - בכיר בממשל ביידן מאשר לסוכנות הידיעות AP כי הנשיא שוקל בחיוב לבקר בישראל השבוע, אך גם מבהיר כי דבר עדיין לא סגור. שני גורמים רשמיים נוספים אישרו לפוליטיקו שהוא עשוי להגיע עוד השבוע, אך אמרו שהמצב הביטחוני בישראל עלול למנוע את הביקור.

06:16 - נשיא קולומביה גוסטבו פטרו תוקף בחריפות את ישראל וטוען כי היא מבצעת "ג'נוסייד" בפלסטינים ואף מאיים בניתוק היחסים. אתמול הודיע משרד החוץ כי נזף בשגרירה הקולומביאנית בישראל בשל התבטאויות אנטי-ישראליות של פטרו, ואף הוחלט לעצור את הייצוא הביטחוני לקולומביה. הלילה כותב פטרו: "אם עלינו להשעות את היחסים עם ישראל נעשה זאת, אנחנו לא תומכים ברצח עם".

"יום אחד הצבא וממשלת ישראל יבקשו מאיתנו סליחה על מה שעשו אנשיהם בארצנו. אני אחבק אותם והם יבכו על אושוויץ ועזה ועל אושוויץ הקולומביאני", הוסיף. בדבריו הוא ככל הנראה מתייחס לסיוע שהעניקו יוצאי צבא ישראלי לצבא הקולומביאני במלחמת האזרחים במדינה.

06:00 - צה"ל ממשיך במהלך הלילה בתקיפות נרחבות ברצועת עזה.

05:27 - דיווחים בארצות הברית: מעבר רפיח ייפתח הבוקר לכמה שעות.

05:22 - במהלך חילופי אש עם צה"ל במחנה עקבת ג'בר ביריחו נהרג המבוקש מוין דאמו, אסיר משוחרר, שהתבצר במסגד.

05:01 - דיווח פלסטיני: צה"ל עצר את שייח' כרים איאד בביתו במחנה דיישה בבית לחם.

04:10 - סוכנות הידיעות הרשמית של הרשות הפלסטינית מחקה את הגינוי של אבו מאזן לחמאס.

02:17 - נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן התראיין לתוכנית "60 דקות" ברשת CBS האמריקנית והעניק גיבוי מלא לתישראל. ביידן הדגיש כי הוא מתנגד לכיבוש הרצועה בידי ישראל והצהיר כי ארצות הברית לא תשלח חיילים אמריקנים ללחימה במזרח התיכון.

על החטופים האמריקנים בשבי החמאס אמר ביידן: "נעשה כל שביכולתנו למצוא את אלה שעדיין בחיים ולשחרר אותם. כל מה שבכוחנו". ביידן השיב כי השבת החטופים האמריקנים נמצאת בראש סדר העדיפויות של ארה"ב: "הדבר החשוב ביותר הוא לשים קץ לאכזריות הזו ולחייב את מי שביצעו אותה לקחת אחריות". עוד התייחס הנשיא האמריקני לתמיכה של צבא ארה"ב בצה"ל וציין כי אין הכרח בשליחת חיילים אמריקנים למזרח התיכון. "אני לא חושב שזה נחוץ. לישראל יש את אחד הכוחות הלוחמים הטובים שיש. אני מבטיח שאנחנו נספק לה את כל מה שהם צריכה".

לדברי ביידן, בשל המלחמה, איומי הטרור על ארצות הברית התגברו, ובממשלו עושים מאמץ מיוחד למנוע פגיעה ביהודים. "ישראל רודפת אחרי קבוצה שהתוצאות של התנהלותה הברברית דומה לשואה. חמאס הם חבורה של פחדנים שמתחבאים מאחורי אזרחים", אמר. "הישראלים יעשו כל שביכולתם כדי להימנע מהרג של אזרחים חפים מפשע. אני סמוך ובטוח שישראל הולכת לפעול לפי כללי המלחמה", הוסיף. "יש סטנדרטים שמוסדות ומדינות דמוקרטיות הולכים לפיהם. ולכן אני בטוח שלחפים מפשע בעזה תהיה אפשרות לקבל גישה לתרופות, מזון ומים".

"Iran constantly supports Hamas and Hezbollah," says President Biden. "Did they have foreknowledge? Did they help plan the attack? There's no evidence of that at this point." https://t.co/0VTTaSM6yy pic.twitter.com/8dsDy911pT