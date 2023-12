עמוס גלעד מגלה: "האזהרה שנתתי לנתניהו כבר לפני 25 שנה"

כבר בשבוע הראשון של המלחמה התחילו לדון ביום שאחרי. נתניהו אמר שנשנה את המזה"ת לעד, האמריקאים רוצים לנצל את ההזדמנות הגיאופוליטית כדי להגיע למציאות חדשה או אקורד סיום מוצלח במסגרתו יש רשות פלסטינית משודרגת עם הסכם עם ישראל, ואולי אפילו הסכם נורמליזציה עם סעודיה.

שלושה מומחי ביטחון ישראלים, אל"מ (במיל') טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המטה לביטחון לאומי; אלוף (במיל') אהרן זאבי פרקש, ראש אמ"ן לשעבר ויו״ר המרכז למורשת המודיעין; ואלוף (במיל') עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן - התכנסו לשיחה בפאנל גיאופוליטי בוועידת העסקים של גלובס עם כתב גלובס אסף גלעד לדון בדברים.

הפאנל נפתח בשאלה לקהל: האם צריך למסור את השליטה האזרחית בעזה לידי הרש"פ?

רוב הקהל מצביע "לא", ואסף גלעד פונה לטליה לנקרי: "מה בעצם האמריקאים רוצים? מה קווי המתאר של ההסדר שהם היו רוצים לראות?".

לנקרי: "אני ברשותך ארחיב את השאלה. היום בניו יורק טיימס קראתי שארה"ב תומכת בישראל, אך היא תקבע את מהלכי הלחימה. לויד אוסטין (שר ההגנה של ארה"ב ע"א) אמר שלישראל יש זכות להגן על עצמה, אבל הגנה על האזרחים הפלסטינים היא חובה מוסרית וציווי אסטרטגי. יש מתח בכל הנוגע ללחימה ביום יום, שהרי אנחנו רוצים להפעיל לחץ כדי להחזיר את החטופים ולהכריע את החמאס. כששומעים את ארה"ב, מבינים שיש מורכבות ובעייתיות, וביידן אמר שצריך שתי מדינות לשני עמים. כלומר, לשים את ההיבט הפלסטיני כולל יו"ש בתהליך הזה, והם רוצים לראות את הרשות הפלסטינית בתוך התהליך הזה. שהפלסטינים יובילו את התהליך. זה מה שארה"ב רוצה.

"אבל מה אנחנו רוצים? אנחנו שומעים את רה"מ: אנחנו לא רוצים חמאסטן ולא פתחסטן, אבל מה הפתרון שיכול לבוא לידי ביטוי? מה כנראה יקרה: שלב ג' של הלחימה יהיה תפיסה של צה"ל ברצועה. עכשיו, ישראל חייבת להקשיב לארה"ב. אחרי שהיא הקשיבה, צריך להחליט מה התנאים שנציב, וצריך כמה תנאים משמעותיים: מדינת ישראל לא חיה תחת איום של מלחמה, גם מחמאס וגם מחיזבאללה, וצריך רצועת ביטחון בכל זירה - עזה ולבנון. כדי לחזור ולדבר עם ארה"ב בהקשר של סעודיה והמדינות הערביות המתונות, ישראל חייבת לתת משהו לארה"ב כדי לאפשר את זה. מי ישקם את הרצועה? יש יותר שאלות מתשובות, ואין תשובת קסם".

"לפני המלחמה, דיברנו על היום שאחרי אבו מאזן. עכשיו מדברים על היום שאחרי המלחמה. הרשות הפלסטינית היא אבו מאזן, שלא מצליח להשתלט על מה שקורה בתוך יו"ש, אותם נשים ברצועת עזה? אם נחליט שהרש"פ היא חלק מהמענה, נצטרך להשקיע בה מאוד. נצרך להשפיע על מי יוביל את המהלך. אבל יש עוד פתרונות. אחד הדברים הברורים הם שצריך להבין מה תהיה תמונת אחרי המלחמה ברצועה".

מה יקרה בשלב הבא של הלחימה?

עמוס גלעד, עד כמה ישראל מסוגלת להסכים להסדר עם הרש"פ ושתי מדינות לשני העמים?

גלעד: "אני יכול לשאול 'מי בעד חיסול החמאס'? אז למה לא חיסלנו אותו? אנחנו חייבים אסטרטגיית יציאה. יש 2.2 מיליון פלסטינים, וכשהתחלנו בעזה ב-1967 היו שם 250 אלף. זה אזור עני ומוכה מחלות, מוצאים נגיפים מסוכנים שמחכים לאביב ולקיץ. נגיד שנכבוש את רצועת עזה. מי ינהל אותה? כוח בינ"ל? מי ישקם את הבניינים? אומרים - הרשויות המקומיות, מאיפה הן יביאו כסף? צריך תכנית יציאה מאסיבית. צריך תכנית שיקום ואופק כלכלי. האמריקאים מציעים מודל, שאני לא יודע אם נזכה לו בעתיד.

"כולם רוצים שחמאס ייהרס, לא משנה מה הם אומרים. אנחנו צריכים להתמודד עם האיום האיראני, שעל סף גרעין. יש פה הזדמנות אדירה אבל אם נגיד 'לא לא לא' נישאר לבד, נצטרך לשקם את עזה לבד, וזה 10-20 מיליארד דולר, ואנחנו נשקע בביצה. מדינות ערב אומרות - אתם צריכים לתת אסטרטגיית יציאה. אנחנו אומרים 'לא', ומתגרים באמריקאים שהצילו אותנו ושלו אותנו מהמים.

"אני לא חושב שידחפו את הפלסטינים למצרים וירדן כמו ששרים חשובים אומרים, ואני לא רואה כוח בינ"ל או ערבי שולט שם. אומרים שפת"ח זה ארגון טרור, זה היה ככה בתקופת ערפאת. אבו מאזן לא מיטיב לאהוב אותנו, אבל הוא נכס ביטחוני. אחרי שערפאת סולק, הרש"פ המשיכה. הם דואגים למים וחשמל, דמיין שהיינו צריכים לדאוג לזה. צריך להיות חכם. צריך לבחור בין אפשרות גרועה פחות לגרועה יותר. תראו, ויתרנו על הסכם עם איראן, ועכשיו איראן על סף גרעין. אנחנו צריכים להשתלב עם האמריקאים".

בין אם ייקח חודש או שנה: חייבים לחסל את היכולת הצבאית של חמאס

אהרן זאבי פרקש, האם הסכם עם סעודיה עדיין אפשרי?

פרקש: "אחרי שאני שומע את מה שאומרים כאן, על מה ארה"ב וסעודיה ואחרים רוצים, אני רוצה לומר שהבעיה היא שאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים. אנחנו פועלים לפי איפה הלחצים קטנים יותר. אחת הסיבות המרכזיות שקרה לנו ה-7 באוקטובר זה שחמאס ראה טוב מאיתנו מה קורה באזור. מה יקרה אם אנחנו ניכנס לשיחות עם ערב הסעודית, ואם נמשיך תחת המטריה של הסכמי אברהם. והם לא יכולים להסכים לזה, וכתוצאה קרה מה שקרה.

"מספיק זמן עבר, וממשלת ישראל צריכה להגדיר לעצמה מה יקרה ביום שאחרי. אני לא יכול להגיד מה יהיה במדויק, אבל אנחנו נחושים ולא נוותר על לחסל את היכולת הצבאית של חמאס. אם זה ייקח חודש או שנה, חייבים לעשות את זה. אם יהיו הסכמים, נמשיך לעשות את זה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שיקרה דבר כזה בגבול הצפוני. הצבא ומערכת הביטחון יודעת מה היא רוצה לעשות, צריך לתת לה להשיג את ההישגים בעזה, לתת לה להתכונן למערכה מול חיזבאללה, להתמודד מול הטילים החות'יים, ובזמן הזה יש מספיק זמן לממשלה ולקבינט לקבל החלטה איך היא רואה את היום שאחרי".

בוא נדבר על איראן. האם איראן הרוויחה מהמתקפה הזאת?

פרקש: "איראן לא יושבת עם סטופר. זה משטר פרגמטי, מתכנן ארוך טווח, שיודע מה הוא רוצה להשיג. אם לא היום אז מחר, ואם לא החודש אז בעוד חודשיים. בטווח הקצר, מה שעשה חמאס הפריע לו בתכנון של האזור. התלכדות הזירות קרתה חלקית. חיזבאללה לא הצטרף באמת. הם רוצים פצצה גרעינית ליום שאחרי. למרות שהפסקנו לדבר על זה, הצנטריפוגות לא הפסיקו לרוץ. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שזה איום אסטרטגי על מדינת ישראל. אנחנו צריכים להבין שתכנית הגרעין האיראנית ממשיכה. אם אתה שואל אותי, איראן יכולה לעשות סיכום ביניים לא רע, והיא יותר נחושה ומגובשת מאיתנו".

אז למה לעשות הסכם עם חיזבאללה שיעברו מעבר לליטני?

"אם אני מסתכל על המצב מאז שנות השמונים כשחיזבאללה התחיל לקום, יש לו היום כוח אדיר במדינת לבנון, ויש לזה יתרונות וחסרונות. יש לו אחריות מדינתית בלבנון, וזה משהו שחמאס לא מבין כלפי עזה. מערכת השיקולים של חיזבאללה לא מיושרת עם איראן כפי שהאיראנים היו רוצים"

צה"ל ערוך למלחמה בחזית הצפונית

את השאלה הבאה מפנה אסף גלעד ללנקרי, ומבקש ממנה לדבר על החות'ים. "הרבה חברות ספנות ונפט הודיעו שהן לא יעברו בים האדום. למה הטיפול בזה לוקח כל כך הרבה זמן?".

בתגובה לקריאה מהקהל על ההפתעה של צה"ל והמומחים הביטחוניים מה-7 באוקטובר, לנקרי אומרת כי "חשוב לי להתייחס לקריאה מהקהל, ובאמת ה-7 באוקטובר לימד אותנו שאנחנו צריכים להיות יותר צנועים. בכל מקרה, מדינת ישראל החליטה שהיא משקיעה את מירב המאמץ והאתגר הצבאי והעוצמה לתוך רצועת עזה. חלק מהעניין זה איך היא פעלה בתחילת המלחמה בצפון, עד כמה היא לוקחת את הסיכון שתפתח זירה נוספת. אבל זה לא אומר שישראל לא יכולה להתמודד עם עוד זירה. בצה"ל ערוכים למלחמה בצפון, ושומרים הרבה אמצעים למלחמה כזאת.

"לגבי החות'ים: הם מופעלים על ידי איראן באופן ברור. למה הטיפול בהם לוקח זמן? כדי לא לפתוח עוד זירה. גם בבאב אל מנדב (הציר הימי האסטרטגי שהחות'ים חסמו, ע"א) ישראל פועלת וארה"ב פועלת, ויש דברים שלא נכון לפרט. שומעים על הקואליציה שמקימה ארה"ב כדי להתמודד עם מה שקורה באזור, וגם עם זה ישראל תתמודד, בכפוף להכרעת חמאס בעזה".

פרקש: "ארה"ב משתתפת במלחמה במעטפת השניה, וזה לא ברור מאליו. זה צעד מעודד וחשוב ומשמעותי אסטרטגית שצריך לציין".

"נתתי הערכה על האיום האיראני לרה"מ נתניהו לפני 25 שנה"

עמוס גלעד מתייחס גם הוא לקריאה מהקהל ואומר "זה לא נכון שלא ידענו. יצא לי לתת הערכה על האיום האיראני לרה"מ נתניהו לפני 25 שנה. הוא אמר שזו תהיה משימת חייו, וכך הוא פעל. הייתה לנו את כל התמונה, אבל לא הבנו 50 שעות קודם. ברגע שיש את הרפובליקה האסלאמית של איראן וחיזבאללסטן, הם רואים איך הם יכולים להרוס את ישראל, וכשהם יוכלו הם יעשו את זה. הם חיים בטווחי זמן אחרים מאיתנו. מבחינת מידע, הייתה תמונה מלאה, אבל הייתה האסטרטגיה לחזק את החמאס ולהחליש את הרש"פ. חטפנו מכה חזקה, אבל צה"ל חזק למרות ה-7 באוקטובר".

"האיראנים על הסף של מדינת גרעין. הם בנו רמפה שמכינה אותם לזה. למה? כי בגלל הכוח שלהם הם הגיעו למצב אסטרטגי מדהים. הם מתקרבים לעולם ולסעודיה, הם מייצרים מגוון כלי נשק בליסטיים ורוצחים אירופאים ואוקראינים בלי שמתערבים, וביחס לשנה שהם נוסדו יש להם התקדמות עצומה. אנחנו צריכים לחבור לארה"ב כחלק מהעוצמה הכוללת".

מה לגבי האנטישמיות והאנטי-ישראליות, אתה חושב שזה איום אסטרטגי?

פרקש: "זה לא איום אסטרטגי. האנטישמיות קיימת, ודווקא היום אחרי ה-7 באוקטובר אנחנו יודעים שהמקום היחיד שיהודים יכולים להיות בטוחים ושנתקיים, גם אם לא תמיד בשלום, זאת מדינת ישראל. ללא המקום הזה, אני לא יודע איפה היינו היום. לא נעים לחיות במקומות אחרים, קשה לחיות בישראל, אבל ישראל היא מקום קריטי לקיומו ועתידו של עם ישראל. בלי היכולות שלה, יהדות העולם בסכנה. אנחנו 15 מיליון יהודים מול מיליארד שבע מאות מיליון מוסלמים. כשאנחנו עומדים מול המשימה צריך להיות צנועים".

כשאתה רואה כמה מהצעירים בארה"ב בעד חמאס, זה לא מדאיג אותך?

פרקש: "רב הקהילה אמר לי שהבעיה היא לא let my people go אלא let my people know, השורשים ולדעת מי אנחנו אלו הבעיות החדשות. זה העתיד שלנו".

גלעד: "אני דואג לישראל. לא הייתה אנטישמיות כזאת אם לא היינו נראים חלשים או אכזריים. אנחנו נכנסנו למצוקה ב-7 באוקטובר, צה"ל הוכיח את היכולות ויש לנו הזדמנות לחזור להתעצמות אסטרטגית. אין לנו הרבה אוכלוסיה, אבל הרבה כסף בקופה. הכוחות האדירים שמתגלים פה זה מפעים לב. יש לנו הזדמנות לחזור בהנהגה נכונה. מה יקרה אם 100 אלף פלסטינים יצעדו לגבול? מה נעשה, נירה בהם? מוכרחים להפעיל את התבונה, אין זמן לפתח אסטרטגיית יציאה, זה היה צריך לקרות עוד קודם. האחריות של רה"מ היא להביא אסטרטגיית יציאה. יש פה פוליטיקה מכוערת ומזיקה, צריך חזון".

טליה: "האנטישמיות הרימה את הראש אחרי ה-7 באוקטובר. האנטישמיות היא איום על ישראלים בכל העולם, אבל לא איום קיומי על ישראל. ללא חזון ואסטרטגיה, חלק ממנה התממש עם הנורמליזציה מול האמירויות. זה וההסברה יעשו את העבודה הכי טוב שאפשר".