עם כניסת השנה החדשה: מטח למרכז, לשפלה ולדרום

6:00 - 27 רקטות נורו לשטח ישראל במטח הלילה

27 רקטות שוגרו מהרצועה במטח שנורה הלילה מעזה לשפלה, למרכז ולעוטף עזה. 18 מהן יורטו ו-9 נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, צה"ל המשיך בלחימה, בין היתר דווח על חיסול של מפקד פלוגה של הנוח'בה בדרום הרצועה.

3:00 - דובר צה"ל בפוסט באנגלית: חמאס שיגר את הרקטות בפתח השנה החדשה

דובר צה"ל פרסם פוסט בעמוד ה-X (טוויטר לשעבר) שלו באנגלית ובו התייחס למטח שנורה הלילה מעזה, ערב השנה האזרחית החדשה. "שנה חדשה, אותו חמאס", נכתב. "בזמן ש-129 ישראלים עדיין מוחזקים בשבי חמאס בעזה, חמאס בוחר גם לשגר טילים לעבר ישראל. אין שנה 'טובה' עד שכולם ישובו הביתה".

New year, same Hamas terrorism.

While 129 Israelis are still being held captive by Hamas in Gaza, Hamas also decided to start 2024 by launching a barrage of rockets at Israel.

There is no "happy" New Year until they are all home. pic.twitter.com/Szl23qcLqZ