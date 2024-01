06:15 - ארבעה לוחמי מג"ב נפצעו במהלך פעילות מבצעית במחנה הפליטים ג'נין; כלי טיס חיסל חוליית מחבלים שהשליכה מטענים וסיכנה את הכוחות

לוחמי מג"ב וצה"ל ביצעו במהלך הלילה במחנה הפליטים ג'נין פעילות מבצעית לסיכול טרור. במהלך הפעילות, רכב מבצעי של מג"ב נפגע ממטען שהוטמן בציר ובעקבות כך נפצעו ארבעה לוחמי מג"ב - בהם 2 קשה, 1 בינוני ו-1 קל; הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם שבחיפה. בהמשך, מסוק קרב של צה"ל סייע מהאוויר באש לחילוץ וירה לעבר מרחבים חשודים. בנוסף, כלי טיס תקף מהאוויר חוליה שהשליכה מטענים וסיכנה את הלוחמים - כמה מחבלים חוסלו.

04:00 - אונר"א: כמעט 90% מאוכלוסיית עזה "נעקרו בכוח וחסרים הכל"

מסוכנות הסעד של האו"ם לפליטים פלסטינים נמסר כי רוב גדול מ-2.4 מיליון תושבי הרצועה נאלצו לעזוב את בתיהם ומתמודדים עם מחסור חמור במזון, מים, ציוד רפואי ודלק. לפי הסוכנות, 131 מתקנים שלה ניזוקו כתוצאה מתקיפות צה"ל ברחבי עזה.

02:43 - בשעה זו: תקיפות נרחבות של צה"ל בדרום רצועת עזה

01:51 - דיווחים ערביים: כוחות צה"ל פועלים במחנה הפליטים ג'נין

הפלסטינים מדווחים על כניסת כוחות גדולים של צבא למחנה הפליטים שבצפון השומרון. עוד דווח כי התפתחו חילופי אש בין לוחמי צה"ל למחבלים במקום, שאף הפעילו מטענים על מנת לפגוע בכוחות.

00:47 - שר החוץ של ארה"ב אנטוני בלינקן נחת בירדן

דובר משרד החוץ האמריקני מתיו מילר הודיע על הגעתו של בלינקן למדינה והוסיף: "ירדן היא שותפה חיונית בסיוע מניעת התפשטות הסכסוך באזור, ואנו אסירי תודה על מנהיגותם בהקלת הסיוע לאזרחים בעזה". בלינקן נמצא כעת בסיור דיפלומטי בן שבוע באזור, שבו הוא צפוי לפגוש מנהיגים שונים בניסיונות למנוע את הסלמה נוספת של המלחמה.

.@SecBlinken has landed in Amman. Jordan is a vital partner in helping to prevent the conflict in the region from spreading, and we are grateful for their leadership in facilitating aid to civilians in Gaza.