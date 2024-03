השקת מערכת הסרטונים הריאליסטיים "סורה" לפני כשבועיים על-ידי ענקית הבינה המלאכותית OpenAI שמטה לסתות, לאחר שבאמצעות פקודות מילוליות בלבד הצליחו מהנדסי החברה להפיק סרטוני וידאו איכותיים מאוד שחלקם נראו מציאותיים. מכונית נוסעת לאורכו של כביש מיוער, כלב יושב מול מסך מחשב ומקליד על מקלדת, וזוג שלוב זרועות מטייל בטיילת בניחותא הרטיטו את הרשת, לצד אימאג'ים שעבדו מעט פחות טוב ונראו מלאכותיים.

● הבינה המלאכותית מתחילה לאיים על משרות צווארון לבן. מעט תעשיות חסינות

● משאירה אבק לאנבידיה: המניה שזינקה ב-1,000% בשנה

OpenAI לא חשפה את תהליך יצירת הסרטונים לציבור אלא הסתפקה בשחרור התוצאות הטובות ביותר, ולמרות הפגמים שנראו פה ושם - תנועות בלתי הגיוניות, ריטוש תמונה מוגבר - נדמה היה שנרשמה אבן-דרך בהפיכת הבינה המלאכותית לכלי יצירה לכל דבר עבור תעשיית הטלוויזיה והקולנוע. ב-OpenAI נמנעו כמעט מלהציג דמויות אנושיות המביעות רגשות או מדברות. זו טכנולוגיה שעדיין רחוקה מבשלות.

אולם באמצעות מעט דמיון ותקווה, ניתן לראות כיצד באמצעות פקודות קוליות בלבד ניתן יהיה בעתיד הלא רחוק סרט מ-א' ועד ת'. גם אם לא סרט באורח מלא, הרי שהפקות של סצנות מסוימות שקשות להפקה, וידאו קליפים או פרסומות עשויות יהיו להקל מאוד את תהליך היצירה, וכתוצאה מכך לשחרר לשוק עובדי תוכן רבים שתרומתם לא תהיה נדרשת יותר.

LTX Studio is changing the future of storytelling.

So, there's a new player in town!

בשבוע שעבר קירבה החברה הישראלית לייטריקס (Lightricks) עוד יותר את חזון היצירה של סרטים איכותיים הנוצרים באמצעות דמיונו הפרוע של היוצר וקולמוסה של הבינה המלאכותית: החברה מירושלים, שמוכרת יותר כיצרנית אפליקציית ריטוש הפנים FaceTune, הלכה שלב אחד אחרי OpenAI והשיקה מערכת ליצירת סרטונים שמיועדת בעיקר לשלב הפרה-פרודקשן בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה.

בחברה מבינים שהאיכות אליה ניתן יהיה כיום אינה מספיקה כדי שתוקרן לצופים בתור התוצר הסופי, אך הוא יכול לשמש את אנשי התעשייה לצרכים פנימיים כמו פיץ' למשקיעים או פיתוח הסטורי בורד - המסמך המכוון את הוראות הבימוי והצילום עבור כל שוט וסצנה בסרט או בפרק של סדרת טלוויזיה.

בלייטריקס שאבו השראה מטכנולוגיות שפותחו עוד זמן רב לפני ש"סורה" הושקה: הטכנולוגיות של סטבליטי ולומייר (של גוגל). למערכת שבנתה לייטריקס, LTX Studio, ניתן להזין תסריט והוראות בימוי, ואגב כך לייצר סרט שאומנם נראה מאוד לא מציאותי, אך קרוב מספיק כדי לספק לצוות ההפקה - או לחלופין למשקיעים פוטנציאליים בהפקה מסוימת - את הכיוון לדמיין מה מבקש היוצר להשיג. ניתן לתאר בפני המכונה באמצעות פקודת טקסט (Prompt) את השוט או את הסצנה, לתאר את הדמויות, את הרקע ואת התפאורה, לציין את הסגנון המבוקש - ריאליסטי, עתידני, סטים-פאנק - ולציין את המתרחש בהן.

Okay, here is my two-line-prompt version of the 1974 classic Chinatown.

LTX studio named it "Palm Shadows". In your face, Polanski!@LTXStudio pic.twitter.com/c10yTeBN8r