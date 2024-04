ארה"ב נערכת לתקיפה "משמעותית" של איראן נגד ישראל

06:08 - מזכ"ל האו"ם מאשים את ישראל בשימוש ב-AI כדי לזהות מטרות להפצצה

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש תקף את ישראל בציוץ שפרסם בחשבון ה-X שלו, שבו כתב כי הוא "מוטרד עמוקות מהדיווחים כי הצבאי הישראלי משתמש באינטליגנציה מלאכותית ככלי לזיהוי מטרות להפצצה, ומביא כך למספר גבוה של אזרחים הרוגים". גוטרש הוסיף כי "יש להשתמש ב-AI בצורה טובה שתתרום לעולם, לא כדי לסייע בניהול מלחמה ברמה תעשייתית ולטשטוש אחריות".

I am deeply troubled by reports that the Israeli military’s bombing campaign includes AI as a tool in the identification of targets, resulting in a high level of civilian casualties.

AI should be used as a force for good to benefit the world; not to contribute to waging war on…