נייג'ל פאראג', הפוליטיקאי הבריטי הפופוליסטי שהיה אחד הכוחות המשמעותיים ביותר ב"דחיפת" בריטניה לעזוב את האיחוד האירופי, הכריז אמש (ב') על חזרתו למערכת הפוליטית, לקראת הבחירות שיתקיימו בעוד כחודש. הצהרתו כבשה הבוקר את כותרות העיתונים בממלכה המאוחדת והסעירה את המערכת הפוליטית באירופה כולה. מדובר בסיבוב-פרסה בעבור פאראג', שהודיע בחודש שעבר כי לא יעמוד בראש מפלגת "רפורמה", שהוא עצמו סייע לייסד.

ההכרזה מערבבת מחדש את הקלפים לקראת הבחירות ב-4 ביולי, ומהווה מכה קשה לשמרנים ולראש הממשלה רישי סונאק העומד בראשם, החוששים מפיצול בקולות הימין. עד כה, סונאק פעל לפי "תוכנית מלחמה" שתוכננה חודשים מראש, שמטרתה הייתה למצוא את נושאי הקמפיין הנכונים שיאפשרו לו לצמצם פער של יותר מ-20% מול הלייבור, המובילים בסקרים. מדי יום יצא ראש הממשלה המכהן בהכרזה אחרת, מהגדלה דה-פקטו של הפנסיות, דרך איומים לגבי מצבה הביטחוני העולמי של בריטניה תחת הלייבור ועד להבטחה לקבוע מכסות הגירה שנתיות.

אמנם עד כה, ההכרזות והתכנונים לא ממש עזרו לו. הסקרים הראו כי הפער נשמר. אבל המכה האמתית נרשמה עם הודעתו של פאראג' על כך שהוא חוזר בו, וכי יתמודד מטעם מפלגת הרפורמה במחוז הבחירה קלקטון (שבו כעת יש נציג שמרני) וכן כי יעמוד בראש המפלגה, שהעמידה שורת מועמדים ברחבי בריטניה. במסיבת עיתונאים שקיים הסביר פאראג' כי "לא רצה לאכזב את קהל התומכים שלו" וכי המטרה שלו היא "לקבל יותר קולות מהשמרנים" וכן "לתבל קצת את הבחירות הכלליות הכי משעממות בהיסטוריה של בריטניה". הוא אמר כי הוא מתכוון להוביל "מרד פוליטי" נגד שתי המפלגות - השמרנים והלייבור. "שום דבר במדינה הזאת לא עובד כמו שצריך. מערכת הבריאות לא עובדת. הדרכים לא עובדות. אף אחד מהשירותים הציבוריים שלנו לא שווה משהו", אמר.

The time has come for a political revolt. pic.twitter.com/KXTyveIJMr