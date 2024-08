רצח הרופאה שהקפיץ את הודו על רגליה; והערכים המשתנים לפי העונה

אלימות ורצח הם לחם חוקה של הודו, אבל מפעם לפעם גילויי האלימות מצליחים להקפיץ את הארץ הענקית הזו על רגליה. זה מה שקרה השבוע בעקבות האונס והרצח האכזרי של רופאה בת 31 בבית חולים בעיר קולקאטה (=כלכתה).

שירותים רפואיים הושבתו בכל רחבי הודו, הפגנות נערכו בעריה המרכזיות, בריונים התנגשו עם המשטרה, שמועות רדפו עובדות.

אלימות מציינת את בתי החולים של הודו זה שנים. 75% מן הסגל הרפואי נופלים קורבן להתנכלות פיזית מצד חולים או קרובי משפחה נרגנים. אבל אונס ורצח בבית חולים בעיר מרכזית מזכירים להודים, בייחוד להודיות, בשבוע שבו ארצם מציינת את יום עצמאותה ה־78, את הרגעים הקודרים ביותר בהיסטוריה החברתית והפלילית שלהם.

TERRIBLE SITUATION IN KOLKATA 📺

A terrible situation has unfolded at Kolkata’s RG Kar Hospital. TMC has allegedly sent goons to disrupt a peaceful protest, escalating it into violence. Doctors are urgently calling for help, with some even pleading, ‘Help us, or we will die.… pic.twitter.com/NPRtdtgYhk